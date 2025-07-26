罷免投票今天對決 藍：教訓賴總統 綠：守護台灣

台灣史上規模最大罷免投票今天登場，國民黨昨晚在凱道舉辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫與藍白天王齊聚一堂，呼籲民眾投下「不同意罷免」，教訓賴清德總統，捍衛民主及國會監督力量；反共護台志工聯盟則在立法院外濟南路前，舉辦為民主守夜公民集氣晚會，高喊「大罷免大成功」，雙方相距不到三百公尺。

此外，民進黨副秘書長何博文、民進黨發言人吳崢等人，也分別到不同地點替罷免團體站台宣講，並強調這次投票是反共守護中華民國，也是守護台灣民主，呼籲大家今天出門投同意票。

反共護台志工聯盟昨晚在立法院外濟南路舉行「為民主守夜、公民集氣」晚會，支持者大喊「大罷免大成功」。記者葉信菉／攝影

藍營大咖催票 黃國昌、高虹安助講

國民黨為反制大罷免，先前搶下選前之夜凱道路權，昨晚在凱道前舉辦「不同意罷免」造勢晚會，藍營大咖全部齊聚一堂，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九輪番上陣催票，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也合體站台，民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安也加入助講。昨晚凱道有超過五萬人，晚間下起毛毛細雨，支持者仍穿著雨衣、撐著傘在台下搖國旗吶喊。

盧秀燕：不同意製造仇恨撕裂台灣

台中市長盧秀燕一上台就矛頭對準賴清德「團結說」，直指民進黨選輸就翻桌，為了一黨之私動用人民的稅金辦選舉，合理嗎？她強調，不同意罷免不只是為了立委，更是要用選票告訴賴總統，不同意這樣製造仇恨、撕裂台灣。

台北市長蔣萬安率北市五席藍委，痛批民進黨搞一整年的大罷免，但大家只要勇敢站出來，就能讓民進黨的惡搞前功盡棄。

民眾黨主席黃國昌表示，坐在總統府的賴清德本來該要團結國家，但看到的是民進黨廢弛國政、賴清德分裂社會，從沒有看過良善的台灣人民如此對立，甚至相互仇視。

韓國瑜表示，台灣民主已經到了最危險的地步，如果大罷免成功，「台灣民主真的會掉入萬丈深淵」，民進黨將一黨獨裁，民主一定要監督，沒有制衡的權力就是一頭獨裁怪獸。

朱立倫表示，賴總統大權獨攬，唯有國會還有制衡力量，賴清德不能接受，想把立法院打掉、消滅掉，這就是四十年前所有民主前輩最討厭的對象，他向台下民眾高喊「我們可以淋雨、人民可以淋雨，不畏風雨，但是台灣民主不能淋雨」。

曹興誠：罷免是愛台跟賣台的對決

罷免團體昨天也把握最後一夜催票，在立法院外的濟南路上，舉辦「為民主守夜，公民集氣」晚會，現場群眾揮舞旗幟，高喊「大罷免、大成功」口號。

綠營選前之夜有別於國民黨要角盡出大同台，罷團採遍地開花路線，在全台各罷區舉辦溫馨晚會。反共護台志工聯盟召集人曹興誠表示，這次大罷免就是愛台灣跟賣台灣的對決，呼籲群眾團結起來，把台灣變成一個更穩固、偉大的國家。

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