柯文哲聲請罷免投票 北高行駁回

民眾黨前主席柯文哲因京華城案被羈押，無法參與今日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予他以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票，台北高等行政法院昨裁定駁回聲請，律師提抗告。

台中市長盧秀燕說，如果一個人投票權沒有被剝奪，國家要如何提供投票權？這是很重要的憲政問題。國民黨副主席連勝文指出，國民黨黨工、幹部一個個被抄，柯文哲還不能出來投票，「他們就是怕柯文哲出來投票變成南非前總統曼德拉」。

柯律師主張，柯因另案羈押於看守所，人身自由受限，無法至指定投票所投立委羅智強罷免案，導致他無法實現投票權，為避免勝訴後因投票時間結束而無法實現，聲請定暫時狀態處分，請求北市選委會、台北看守所以適當方法讓他完成投票。

律師指出，柯文哲願意遵循法院裁定的方式，以最便於北市選委會、台北看守所執行行政任務的方式投票，降低選務負擔，並兼顧保障受羈押之人的投票權，並舉戒護投票、監所設投票所、通訊投票三種適當方式。

律師說，以通訊投票為替代方案，北市選委會可將選票經看守所轉交給柯文哲，由柯完成投票封緘後，再由看守所交付給北市選委會的選務人員投入票匭，確立人身自由遭剝奪的國民也有參與投票權利。

北高行認為，依選罷法規定的選舉制度，是在公眾得見聞的公開場域設置投票所，透過不特定多數人公眾監督選務，兼有保障選舉權人投票與不投票自由的效應，並使前往投票所的選舉人可在無顧忌的自由環境下，以無記名方式投票。

選罷法明定，選舉人原則應「在籍投票」、「親自投票」，受羈押的選舉權人應如何、以何種程序保障以自由意志行使選舉權，屬於立法通盤考量的裁量範疇，法院無法讓柯不在籍投票或通訊投票。

裁定指出，至於戒護投票，依羈押法全文沒有相關規範可供看守所遵循，戒護過嚴侵害受羈押人的人格權，過寬則升高脫逃可能性，損及公益，法院也無法形成柯文哲在本訴勝訴可能性高的心證。

北高行認為，若柯文哲事後本訴敗訴，但他已藉由假處分案達成投票目的，本訴裁判失其意義，且柯本訴若敗訴，則會導致選舉無效的情形，同一投票所的其他選舉權人甚至有可能重新投票，經衡量後准許柯假處分案，影響選舉結果公益造成的重大損害，遠甚於未准許聲請所生的個人損害，裁定駁回聲請。

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