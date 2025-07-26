綠營催票 砲轟藍委毀憲亂政

大罷免今天投票，民進黨副秘書長何博文昨替罷免團體站台宣講時表示，國民黨立委「為非作歹、毀憲亂政」，不罷掉都不行，呼籲催票再催票。民進黨發言人吳崢則說，國民黨立委刪除國防預算，飛去北京跟共產黨站在一起，這不能忍，一定要出來投票，守護台灣。

何博文昨晚到桃園替罷團站台宣講，強調自己站在公民的一方，大家發揮憤怒力量，「罷掉牛煦庭，桃園六區全罷」。何博文也批國民黨立委亂刪預算，還違法通過普發現金一萬元政策，藍營把大家當傻子。

吳崢昨晚出席新北雙和罷免團體在中和四號公園舉辦罷前之夜音樂晚會，他表示，國民黨跟民眾黨批評，說罷免團體是假公民力量、是仇恨的力量，但很多罷團志工都是來自民間，大家不畏風雨犧牲付出，都是為了雙和地區站出來，要罷免藍委張智倫跟林德福。

吳崢呼籲，大家要一起把台灣跟自由民主守護好，傳給下一代，不能在自己手中被破壞，國民黨立委破壞憲法，刪除國防預算，今天一定要出來投票，守護台灣。

副總統蕭美琴昨在臉書表示，罷免權就像選舉權，是憲法保障的權利，是台灣民主制度的一環。人民行使憲政權利，是修復、更新的過程，更是民主韌性的展現。這幾個月來，她看見許多公民挺身而出，只為了心中那份信念：一個更好的台灣。

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