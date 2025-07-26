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「基本權濫用」 深綠學者顏厥安反對大罷免

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰張曼蘋／台北報導

台大法律系特聘教授顏厥安以「欲哭欲笑據在伊—一個深綠學者不贊成大罷免的反思」為題在媒體撰文表示，搞大罷免大對抗，終究會反噬國安。台大政治系教授左正東則指出大罷免的三點謬誤，包括不等到任期屆滿、用罷免取代司法、沒有政策論述，證明大罷免根本是濫罷。

顏厥安在風傳媒撰文指出，他「不贊成」這次的大罷免，主要的憲法學理由之一是，這整個「罷免權」的行使，已經有點類似德國基本法第十八條所稱的「基本權濫用」。

顏厥安表示，這樣搞大罷免大對抗，一點都改變不了國安危機處境，卻大大有礙於內憂病灶改革。而後者，終究會反噬國安。這點，現在正在加速發生中。他提到去年就曾跟一些朋友提到，因應險惡新局，現在開始每一周每一天對台灣都非常重要。實在很難理解，為何還有輕鬆餘裕一整年可以繼續讓改革停滯。

政大法律系副教授廖元豪在臉書節錄顏厥安文章表示，追求民主、憲政，是不分藍綠，甚至不分統獨的，顏厥安證明，一絲絲理性溝通的可能，依然存在。

左正東指出，大罷免的第一個謬誤是，為什麼要現在罷免，不能等任期結束改選？第二個謬誤是，如果在野黨立委叛國，為什麼不送法院而用罷免？用罷免取代司法，就是濫罷。第三個謬誤是，以大罷免代替國會改選，為什麼沒有政策訴求？民主國家要解散國會提前改選，通常因為朝野政黨立場相反的重大政策，所以通過國會改選可以探求民意，根據改選結果決定政策。如今沒有政策訴求的罷免，就是濫罷。

司法 國安 大罷免 左正東

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