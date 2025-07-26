冷眼集／國家隊露馬腳 挺罷撕裂台灣
民進黨宣稱大罷免是「公民運動」，但大半年來綠營傾全黨之力投入罷免，投票前夕，府院各部會官員也「不演了」，發聲力挺大罷免。政務官為政策辯護天經地義，而政務官力挺罷免，不就自證大罷免是民進黨政府的「施政」？大罷免撕裂台灣社會，「罷免國家隊」毫不掩飾助攻，主流民意無法接受。
民進黨立院黨團總召柯建銘今年初拋出大罷免，聯電創辦人曹興誠隨即「呼應」，在全國各地發動無差別式的罷免藍委行動；民進黨與身兼黨主席的賴清德總統雖然第一時間「切割」，稱尊重公民團體。
不過，隨著大罷免進程推移，民進黨開始「露出馬腳」，不論是黨公職、民代在各地開設連署站協助連署，到罷免中後期的文宣戰、組織戰，民進黨全力積極投入，根本是以大選規格大打這場罷免戰役。
罷免投票前夕，府院各部會也「參戰」。副總統蕭美琴在臉書談大罷免，強調許多公民挺身而出，是為了再為台灣爭一口氣；國安會副秘書長林飛帆在臉書表態「百工百業挺罷免」；勞動部長洪申翰針對大罷免在臉書發表千字文，強調如果國會再如同過去一年的運作，必定會非常艱難與凶險；外交部長林佳龍也透過臉書，肯定罷免活動。
政務官對大罷免表態，銓敘部以政務人員非「公務人員行政中立法」適用對象，表示沒有違反行政中立。或許官員力挺大罷免沒有「違法」，但看在民眾眼裡觀感不佳，勢必認為府院黨組成的「罷免國家隊」正在參與這場撕裂台灣社會、仇恨式的罷免行動。
台灣正面臨關稅、經濟、兩岸外交等內外嚴峻挑戰，但民進黨卻對大罷免一頭熱。罷免今天投票，不論結果為何，過程中的荒謬與違背民主精神，民眾全看在眼裡，對執政者的不滿與不信任將持續累積。
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