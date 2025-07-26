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國民黨選前之夜 管中閔批賴清德操弄大罷免

聯合報／ 記者李人岳唐筱恬屈彥辰／台北報導
國民黨昨晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，藍營大咖合體，呼籲選民對賴清德總統投下不信任票。記者余承翰／攝影
國民黨昨晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，藍營大咖合體，呼籲選民對賴清德總統投下不信任票。記者余承翰／攝影

大罷免造成社會嚴重對立，前總統馬英九昨天重砲抨擊賴清德總統，「你雖然姓賴，但不值得我們信賴」，強調反罷免投票就是對賴總統的「不信賴投票」，籲選民投下不同意票。台大前校長管中閔昨聲援國民黨反罷免行動，他怒批大罷免的操弄者就是賴清德，人民要保衛自己的民主，就用選票做為對賴清德的不信任投票。

罷免投票今登場，國民黨昨晚在凱道舉行「不同意罷免選前之夜」，民眾黨小草們也前來助陣，藍白支持者不畏風雨，齊為廿四名被鎖定罷免的國民黨立委和新竹市長高虹安加油。

馬英九對台下支持者表示，罷免不應該是民主政治的常態，但民進黨大黨鞭發動的罷免，就是赤裸裸的抹殺所有在野黨立委的貢獻，這已經不是民主政治了，這是骯髒的政治鬥爭。

他說，明天一定要勇敢的透過手中的選票，表達對賴清德總統的不值得信賴，讓這次反對罷免變成對賴清德總統的不信賴投票。

馬英九指出，賴清德說罷免是要去除雜質，賴清德的幕僚說要把國軍打掉重練，「到底誰是雜質？誰應該被去除？保家衛國的國軍要被打掉重練，難道除了賴清德和他的團隊，其他人都是雜質嗎？」馬強調，一定要勇敢地站出來投票，表達對賴清德的不信任。

曾遭到民進黨鋪天蓋地「翻桌」封殺的台大前校長管中閔質疑，面對關稅挑戰，新加坡政府思考如何保住國際競爭力、如何照顧人民，但台灣政府卻只想到大罷免。立法院已有這麼多立委嚴格監督，民進黨還敢這樣為所欲為，若這些立委不在位子上，民進黨還會為所欲為到什麼程度？

網紅「館長」陳之漢助講時，現場有疑似「青鳥」支持者向台上丟冥紙，館長痛批，只要不認同民進黨、敢罵民進黨，就被青鳥這樣丟，「台灣民主被玩得這麼下賤」。

陳之漢也感慨被羈押的柯文哲無法到場，強調「柯文哲清清白白」，籲支持者「不分藍白，一起修理賴清德總統，讓民進黨下架」，投下反對票，修理只要錢與權的人。

大罷免 馬英九 管中閔 賴清德 陳之漢

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