請基隆人明站出來 謝國樑：不要讓林沛祥被霸凌手段擊倒

基隆市罷免國民黨立委林沛祥案明天投票，基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文，不要讓林沛祥被霸凌手段擊倒，他用最誠懇的心情、最沉重的情感，拜託大家明天無論天氣如何，請一定要走出家門，投下守護基隆的一票，不同意罷免。

謝國樑說，林沛祥這些年來替基隆爭取的不只是經費，而是一座城市的希望。他讓75億的財劃法建設經費進入基隆，爭取700萬翻修我們的行人步道、4000萬補助更新老舊供水系統、1158萬讓成功市場再現榮景、電動公車優化更新、八斗子漁港有了新的凸堤碼頭。這些是你我每天都能感受到的改變，是生長在這個城市的市民感受到改變。

謝國樑表示，身為基隆市長，看見沛祥在背後默默耕耘。他沒有作秀，只有一顆愛基隆的心，一步一腳印，實實在在地為這座城市打拚。現在，他需要大家，不能讓一個這麼努力、這麼乾淨的人被無情的政治操作打倒。如果沉默，輸掉的不只是一位委員，而是對「公理」、「良善」、「努力」的信仰。

謝國樑表示，明天也許天氣不好，也許生活很忙，但記得花5分鐘站出來投下「不同意罷免」票。守住善良、守住希望，守住一起用愛打造的基隆，勇敢的基隆人，不會讓對的人被霸凌手段擊倒。

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