沈伯洋一言論扭曲蔣萬安原話 蔣市府轟：立刻收回造謠言論

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋為台中罷團選前之夜站台，面對台北市長蔣萬安說「讓罷團整年努力前功盡棄」。記者趙容萱／攝影
民進黨立委沈伯洋為台中罷團選前之夜站台，面對台北市長蔣萬安說「讓罷團整年努力前功盡棄」。記者趙容萱／攝影

罷免攻防不斷，民進黨立委沈伯洋等人今晚稱，台北市長蔣萬安說要讓罷團一整年努力前功盡棄，北市府駁斥，市長蔣萬安原話是「讓民進黨的惡搞前功盡棄」，應即刻停止、更正並收回造謠言論，不該也不能把蔣市長對民進黨的喊話移花接木到罷團上。

中台灣8個罷團今晚在台中舉辦「為民主守夜罷前晚會」，邀請沈伯洋壓軸登場，沈伯洋對台下罷團及支持者說，國民黨現在也在凱道辦選前之夜，台北市長蔣萬安講了一句話「我們讓他們這一年努力都前功盡棄好不好？」他問台下民眾，你同意嗎？台下大喊「不同意！」

民進黨議員簡舒培也在政論節目表示，一個市長帶頭參加反罷免造勢，說要讓公民的努力前功盡棄，會讓人家覺得說「你是不是選舉的時候要用奧步」？

市府發言人李政軒說，沈伯洋、王定宇委員及簡舒培議員等人今晚稱「蔣萬安說要讓罷團一整年努力前功盡棄」，委員與議員的指控與事實不符，應即刻停止、更正並收回造謠的言論，不要讓外界有民進黨系統性在罷免投票前夕，意圖用抹黑來操作罷免的感覺。

李政軒說，蔣萬安市長原話是「讓民進黨的惡搞前功盡棄」，他們不該也不能把蔣市長對民進黨的喊話移花接木到「罷團」身上。

李政軒表示，明明是對民進黨的批判、民進黨的立委與議員卻刻意把受到的批評轉嫁到別人身上，社會大眾也都在檢驗：民進黨到底有沒有肩膀？

罷免

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