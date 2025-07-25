曹興誠訴求罷免為天理公道 吳思瑤喊民主惡夢明終結

大罷免明天投票，罷團今晚於立法院外舉辦晚會，聯電創辦人曹興誠表示，投入大罷免是為了「天理公道」，罷免不講天理、沒有公道的國民黨立委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤偕多位民進黨立委上台，她說，「故事從這邊開始，明天讓民主惡夢在這裡終結」。

反共護台志工聯盟在罷免投票前一夜，回到去年「青鳥行動」的起點、立法院外，舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」，群眾不畏雨勢揮舞手上旗幟，高喊大罷免大成功等口號，人潮自舞台的濟南路，外溢至中山南路。

曹興誠壓軸登場罷團晚會表示，青鳥去年5月就在此地對立法院亂象表示關心和憂慮，結果立法院並沒有改善，因此志工推動了大罷免，經過了漫長的14個月，終於走到決戰前夕，要對所有志工表達感謝。

曹興誠說，自從大罷免運動以來，國民黨就不敢面對罷團志工、不敢面對站出來的百工百業，每天賴給總統賴清德、賴給民進黨想一黨獨大，「賴總統也很倒楣，姓賴每天被賴」，最後民進黨就出來投入大罷免，也可以說是國民黨業力引爆。

曹興誠表示，國民黨搞不清楚為什麼他會出來投入大罷免，只因為「天理公道」4個字，以前人類社會沒有天理，人命不受尊重、大吃小、強凌弱，17世紀的英國哲學家洛克（John Locke）認為，每個人都有「天賦人權」，生命、財產、自由不可剝奪，若政府不保護人權則可以推翻，所以天理就是每個人的生命財產自由。

曹興誠說，現在共產黨侵犯台灣主權、要將台灣的人權奪走，而國民黨立委領著台灣人民的稅金，不保護台灣的人權，反而要跟中共一起搶奪台灣的人權，所以罷免國民黨立委就是天理公道。

吳思瑤晚間9時許偕民進黨立委郭昱晴、陳培瑜、林楚茵、吳沛憶、林月琴、張雅琳、黃捷、李坤城、邱議瑩、蘇巧慧等人登台，向公民團體鞠躬致謝，並稱他們在大罷免運動開始時，化身為「連署超人」，到現在還有在桃園國際機場擔任「接機超人」，專程迎接回台灣投票的選民。

吳思瑤表示，這一場民主馬拉松，明天即將抵達終點，她指向一旁的立法院說，「故事從這邊開始，明天讓民主惡夢在這裡終結」，是人都會累，但是重點是台灣人不會因為累就停下腳步，不會因為疲倦停止努力。

吳思瑤說，「我們是台灣人，台灣是我們的國家，誰都不能欺侮她」，感謝許多的公民從國會職權法案開始，陸續研究各項國民黨、民眾黨胡亂修訂的法案，並且開始了解中央與地方的財政制度，也關注民進黨51席立委所組成的「51戰隊」。

吳思瑤說，51戰隊這一年屢戰屢敗，但是屢敗屢戰，感謝公民給予民進黨力量，民進黨並不完美，也會犯錯，但是有錯就改，做不好就努力做更好，總統賴清德說與公民同行，前總統蔡英文說一定會去投票，從國家元首到公民，每張票都同樣重要，這就是台灣的民主精神，而今天在一條街外的凱道，也有反罷免方的活動，說著與這裡不一樣的主張，這就是台灣的民主包容。

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