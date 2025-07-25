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侯友宜今冒大雨四度同框葉元之 籲明天出門投不同意票

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之。記者李定宇／攝影

明天就是罷免投票日，今天新北下起大雨，新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之，今夜九時許更冒著大雨到板橋湳雅夜市，向民眾呼籲，明天一定要出門投下不同意票。

今天一早，侯友宜就陪著葉元之站路口，下午則到溪崑地區一起掃街，晚間在凱達格蘭大道造勢後，再與葉元之一起到板橋湳雅夜市，宣傳明天一定要出門投下不同意票，不少民眾下大雨見到侯友宜出現感到驚訝，並表示會出門投票。

新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之。記者李定宇／攝影

罷免 葉元之 侯友宜

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