侯友宜今冒大雨四度同框葉元之 籲明天出門投不同意票
明天就是罷免投票日，今天新北下起大雨，新北市長侯友宜今天四度同框力挺板橋東區立委葉元之，今夜九時許更冒著大雨到板橋湳雅夜市，向民眾呼籲，明天一定要出門投下不同意票。
今天一早，侯友宜就陪著葉元之站路口，下午則到溪崑地區一起掃街，晚間在凱達格蘭大道造勢後，再與葉元之一起到板橋湳雅夜市，宣傳明天一定要出門投下不同意票，不少民眾下大雨見到侯友宜出現感到驚訝，並表示會出門投票。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言