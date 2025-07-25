基隆罷團選前之夜批「親共立委全罷」 林沛祥：別讓惡罷成常態
基隆市罷免國民黨立委林沛祥案明天投票，「基隆絕沛」今晚在光一路橋下舉辦「同意罷免選前之夜」晚會，立委林楚茵、議長童子瑋及多名議員到場力挺。童子瑋表示，「明天如果不投票，以後可能就投不到票」。林沛祥到台北參加大造勢，他說，不能讓「惡罷」成為常態。
林沛祥今晚間到台北凱道參加國民黨的反罷免選前之夜造勢。罷團基隆絕沛今晚在光一路橋下辦選前之夜，基隆下雨，但仍有不少民眾到場。立委林楚茵、范雲、王定宇、議長童子瑋、議員鄭文婷、吳驊珈、施偉政和曾怡芳等人站台助講。
童子瑋說，太陽花學運至今相隔11年，昨晚他到凱道聽到「島嶼天光」，十分感動，當年因國民黨毀憲亂政學生站上街頭護台灣。如今又有公民團體站出來守護台灣。明天大家都出來投票，保護台灣守護民主制度，「明天如果不投票，以後可能就投不到票。」
林楚茵表示，林沛祥沒有為基隆市爭取福利，與中國一鼻孔出氣，大家要站出來將親共的國民黨立委都罷免掉。王定宇說，今天憲法法庭補7位法官，被藍白立委聯手都否決，台灣的政治制度生病了。
對於罷團等人的批評，林沛祥回應表示「尊重」。林沛祥今晚在臉書說，根據中央氣象署預報，明天將會有局部強降雨，但大家反對惡罷、守護基隆的決心，不會被風雨澆熄。
林沛祥說，不能讓「惡罷」成為常態，基隆人要的是安穩的生活、是建設與前進，不是無止盡的鬥爭；大家要一個穩定拚經濟的生活環境，不是年年選舉、天天抹黑攻擊。
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