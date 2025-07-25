影／朱立倫：民進黨變成過去民主前輩最討厭的對象
國民黨晚上在凱道舉行「不同意罷免」守護民主之夜集會，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席黃國昌聯手呼籲支持者，明天站出來投下不同意票，教訓民進黨和總統賴清德，讓賴總統好好反省，讓國會好好監督，讓人民好好過日子。
國民黨主席朱立倫表示，40年前民進黨創黨時說台灣不能一黨獨大，現在民進黨執政已經連續第10年，總統賴清德卻不能接受立法院制衡的力量，竟然在消滅在野黨、打壓在野黨，想要一黨獨大的獨裁，變成過去民主前輩最討厭的對象。
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