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影／朱立倫：民進黨變成過去民主前輩最討厭的對象

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，國民黨主席朱立倫（前中） 、新北市市長侯友宜（右至左）、立法院院長韓國瑜、台中市市長盧秀、台北市市長蔣萬安、桃園市市長張善政出席助講。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，國民黨主席朱立倫（前中） 、新北市市長侯友宜（右至左）、立法院院長韓國瑜、台中市市長盧秀、台北市市長蔣萬安、桃園市市長張善政出席助講。記者林伯東／攝影

國民黨晚上在凱道舉行「不同意罷免」守護民主之夜集會，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席黃國昌聯手呼籲支持者，明天站出來投下不同意票，教訓民進黨和總統賴清德，讓賴總統好好反省，讓國會好好監督，讓人民好好過日子。

國民黨主席朱立倫表示，40年前民進黨創黨時說台灣不能一黨獨大，現在民進黨執政已經連續第10年，總統賴清德卻不能接受立法院制衡的力量，竟然在消滅在野黨、打壓在野黨，想要一黨獨大的獨裁，變成過去民主前輩最討厭的對象。

罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等人都親自到場助講，營造大團結抗惡罷的氣勢。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等人都親自到場助講，營造大團結抗惡罷的氣勢。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，藍白要角將齊聚助陣，營造在野大團結抗惡罷的氣勢。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，藍白要角將齊聚助陣，營造在野大團結抗惡罷的氣勢。記者林伯東／攝影

罷免 朱立倫 民進黨 國民黨 賴清德

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