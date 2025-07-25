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罷免金句「我愛我那小小多山的國家」 蔣萬安：現在變成什麼樣子？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

罷免投票前最後一夜，台北市長蔣萬安今晚在臉書向民眾喊話，明天讓我們勇敢地站出來，投下不同意罷免，大聲地向賴清德說我們不同意。最近網路上有一句話：「我愛我那小小多山的國家。」但是，我們那小小多山的國家，現在變成什麼樣子？今天晚上好好睡一覺，明天一起風雨無阻、出門投票「不同意罷免」

蔣萬安臉書全文如下：

今天我們無畏風雨、站上凱道，就是要大聲地告訴賴清德、告訴民進黨：

愛臺灣，守護臺灣，不是一黨一派的專利！

愛臺灣，守護臺灣，是我們共同的天職！

是我們共同的信念，是我們熱情的所在！

熱愛中華民國、熱愛臺灣的好朋友，明天讓我們勇敢地站出來，投下不同意罷免，大聲地向賴清德說我們不同意！

最近網路上有一句話：「我愛我那小小多山的國家。」但是，我們那小小多山的國家，現在變成什麼樣子？

我們的國家，民主而自由。但是有人因為立法院選輸，就發動大罷免、選輸就翻桌，甚至還說：「表決多數不叫贏」，非要他們選到贏才叫贏，非要他們完全執政才叫贏。

臺灣變成這樣，我們不同意！

我們的國家，政府花數十億來搞大罷免，這都是人民辛苦的血汗錢！民進黨政府說沒錢開冷氣、沒錢請手語翻譯，卻有錢搞大罷免。

臺灣變成這樣，我們不同意！

我們的國家，總統說要團結，但是他「只會說，不會做」，連團結十講都講不全！他嘴巴講團結，卻仇恨動員、撕裂社會、摧毀臺灣人的善良與團結。

臺灣變成這樣，我們不同意！

我們熱愛的臺灣、熱愛的中華民國，我們堅定捍衛臺灣的民主與自由，但是我們卻看到民進黨給人扣紅帽、到處抹紅抹黑。不只國民黨、民眾黨，連阿扁總統都被出征，都說是中共同路人；連五月天的粉絲到自強隧道拍照，都被上網公審；連劉寶傑去中正紀念堂拍照，都被質問。

臺灣變成這樣，我們不同意！

我們的國家，本來很團結，民生優先、救災第一。但是我們的災民，懇求賴清德、拜託政府協助，他卻告訴災民：「你要靠社區的力量」；老先生要爬上屋頂修繕，我們的政府說：「你要靠自己去解決，自己爬上去！」；民進黨官員還說「救災100分」，轉過頭來，還在搞大罷免。

臺灣變成這樣，我們不同意！

民進黨用盡全力搞了一整年的大罷免。

明天，我們只要勇敢地站出來，投下不同意罷免，就能讓民進黨的惡搞前功盡棄！

票投「不同意」，就是教訓賴清德！

票投「不同意」，就是守住中華民國的民主與自由！

我們讓普發現金變成現實；

我們讓國定五天假確實還給人民；

我們要求民進黨、要求賴清德，為共諜案出來道歉！

我們還有很多艱鉅的挑戰：能源政策需要答案，美國的關稅還沒開牌，我們需要朝野共同努力，一起面對！

明天，讓我們用溫暖的雙手，用手中的選票，撐起臺灣的民主。

今天晚上好好睡一覺，明天我們一起風雨無阻、出門投票「不同意罷免」！

罷免 蔣萬安

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