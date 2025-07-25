蔣萬安喊「一整年努力前功盡棄」 沈伯洋反擊：台灣人300年從未認輸

中台灣8個罷團今晚在台中舉辦「為民主守夜罷前晚會」，邀請民進黨立委沈伯洋壓軸登場。沈伯洋說，國民黨現在也在凱道辦選前之夜，台北市長蔣萬安喊話「讓罷團一整年努力前功盡棄」，但台灣人300年鬥爭歷史從未認輸，明天一定要同意罷免，贏下台灣的終局之戰。

沈伯洋回憶，2周前罷團在水安宮造勢，當時他的媽媽就很想去；母親過世後，最近在台中辦後事，整理遺物時，就看到1件洗好的「信賴台灣」衣服，原來她想穿著這件衣服去造勢。「今天我能來參加另一場造勢，她在天之靈一定很開心！」沈伯洋話音落處，台下許多人眼眶泛淚。

沈伯洋說，媽媽是個平凡的台灣人，在台中賣過保險，當過房仲，有一陣子在大坑步道賣桑葚汁；她就是最平凡的台灣人，但是現在這麼愛台灣，就是媽媽一點一滴的關愛帶來的，更重要的是，媽媽告訴自己，前人怎麼守護這塊土地，自由不是天上掉下來的，是一代一代守護下來的。

沈伯洋感嘆，在座許多人30年前也曾見證台灣民主的誕生，他們的孩子長大後參加其他運動，太陽花、青鳥到現在的大罷免。這場大罷免非常特別，其他社運再怎麼熱鬧，都只有一兩個晚上，而這場大罷免，是為期265天的社運，這場社運，讓台灣人成長。

沈伯洋話鋒一轉，提到蔣萬安此刻正在台北大聲喊「明天要讓罷團一整年努力前功盡棄」，他問台下民眾，你同意嗎？台下大喊「不同意！」沈伯洋說，要讓這一年努力實現，不要被瞧不起；這是台灣人300年的鬥爭史，台灣人從未認輸，認為自由民主可以被守護。

沈伯洋說，罷團剛成立時問他，一周只收到1張連署書該怎麼辦，但他們沒有放棄從1張到10張、100張，到一天500張、1000張，最後全台100多萬連署書讓台灣人徹底醒來。這還不夠，需要更多人站出來，拜託所有人今晚12點以前用力拉票。

沈伯洋怒轟，國民黨說他們被扣紅帽子，其實根本不用扣，藍營自己就把紅帽子戴在頭上。中配六改四、離島建設條例、兩岸監督條例、國家安全戰略法，現在通通躺在立院，若罷免失敗，這些法案3、4個月內就會通過，到時就等於配合中共，甚至已經有法案把兩岸戰爭內戰化。

「現在就是台灣的生死存亡之戰，台灣的終局之戰！」沈伯洋說，台灣站在十字路口，他也不知道會往哪裡走，但是台中是最有台灣精神的城市，拜託台中市民，這次做台灣的領頭羊，明天投下同意罷免，和台灣走向康莊大道，向毀憲亂政、跟著中國走的立委，以及解放軍的女兒盧秀燕說「不」。

立委沈伯洋為台中罷團選前之夜站台，面對台北市長蔣萬安說「讓罷團整年努力前功盡棄」，喊話台灣300年鬥爭從未認輸，一定要守護民主。記者趙容萱／攝影

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