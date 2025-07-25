影／新竹雙罷 高虹安鄭正鈐合體反罷免

新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文、苗栗縣長鍾東錦、立委柯志恩、邱鎮軍、陳超明及新竹市代理市長邱臣遠等人站台聲援，並一起高喊「安定新竹、罷免投不」。

鄭正鈐表示，過去1年多，藍白立了許多法案，包括還假於民、普發現金1萬元，但民進黨立院黨團總召柯建銘不樂見、想要沒收這些政策，如果大家反對，拜託一定要站出來，投下不同意罷免票。高虹安也呼籲支持者一定要出來投票，因為「對手」非常認真，晚會結束後，兩人也從民族路出發展開車掃。 新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安（中）與立委鄭正鈐（左二）今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請苗栗縣長鍾東錦（右二）、立委柯志恩（左一）、新竹市代理市長邱臣遠（右一）等人站台聲援，並一起高喊「安定新竹、罷免投不」。記者胡經周／攝影 新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐（中）今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請立委邱鎮軍（左）、陳超明（右）等人站台聲援。記者胡經周／攝影 新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐（右）今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文（中）等人站台聲援。記者胡經周／攝影

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