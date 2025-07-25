出席雙和罷前之夜音樂會 吳崢呼籲出門投票守護自由民主

明天是大罷免投票日，雙和罷免團體今晚在中和四號公園舉辦罷前之夜音樂晚會，即使下雨天氣不好，不好民眾仍坐在台下看表演，揮舞旗子支持罷免行動，罷團也高喊台下民眾明天一定要出來投票。

雙和罷團除了兩位領銜人出席外，今也邀請民進黨發言人吳崢、前立委江永昌、新北市 議員張維倩、張嘉玲、許昭興、立委李坤城、吳沛憶、公督盟常務理事曾建元、人權工作者李明哲、及新店罷團志工等人出席音樂晚會。

吳崢致詞時表示，國民黨跟民眾黨批評，說罷免團體是假公民力量、是仇恨的力量，但很多罷團志工都是來自民間，大家不畏風雨犧牲付出，都是為了雙和地區站出來，要罷免張智倫跟林德福。

吳崢表示，台灣的民主自由是有太多的前輩犧牲，從二二八白色恐怖、中壢事件、美麗島事件、道萬年國大代表改選、萬年國會改選、總統直選、公投社會運動、反紅媒、太陽花、青鳥到現在的大罷免，台灣人一直在追求自由民主，守護自己的國家，不是憑空站在這裡。

吳崢呼籲，大家要一起把台灣跟自由民主守護好，傳給下一代，不能在自己手中被破壞，國民黨立委毀憲亂政、破壞憲法，刪除國防預算，飛去北京跟共產黨站在一起，這不能忍，明天一定要出來投票，守護台灣。

明天是大罷免投票日，雙和罷免團體今晚在中和四號公園舉辦罷前之夜音樂晚會。記者江婉儀／攝影

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