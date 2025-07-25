朱立倫盤點賴清德招數 狠批「變成民主前輩最痛恨的對象」

726罷免投票明日登場，今日國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」，國民黨主席朱立倫炮轟賴清德總統，賴清德想把立法院打掉，這就是40年前所有民主前輩最討厭的對象，「你怎麼變成所有民主前輩最痛恨最討厭的對象」，「我們可以淋雨，人民可以淋雨，不畏風雨，但是台灣民主不能淋雨。」

今晚國民黨舉辦的選前之夜，朱立倫擔任活動最後號召，喊話民眾明天出來反惡罷，投下不同意罷免。

朱立倫說，「天上下著雨，我們淋著雨，台灣的民主不能淋雨」。40幾年來，台灣的民主是全體國民共同打拚而來，執政黨有功勞，在野黨有努力，「民主是我們的驕傲，民主屬於全體中華民國國民」。40年前，民進黨要創黨，當年的民主前輩說國民黨一黨獨大太久，台灣要政黨輪替，台灣不能一黨獨大；40年後，民進黨總統選贏五次，執政這一次已經連續第十年，賴清德竟在消滅在野黨，打壓在野黨，想要一黨獨大的獨裁。

朱立倫表示，賴清德掌握黨政大權，媒體幾乎都在掌控下，司法完全聽賴清德操控，大權獨攬，唯有人民的國會還有制衡力量，賴清德不能接受，想把立法院打掉、消滅掉，這就是40年前所有民主前輩最討厭的對象，「你怎麼變成所有民主前輩最痛恨最討厭的對象」，「我們可以淋雨，人民可以淋雨，不畏風雨，但是台灣民主不能淋雨」。

朱立倫指出，沒有人可以罷掉台灣民主，沒有人可以出賣台灣經濟，台灣在努力下創造經濟奇蹟，一次次克服經濟危機，可是全世界面對最嚴峻的關稅貿易、科技大戰，大家都當作全世界最大的危機，賴清德在拚政治，搞鬥爭，要消滅在野黨。這不只守護民主，也要守護經濟，因為唯有制衡力量、國會監督，才會守住護國神山不被出賣，守住中小企業不被出賣，守住台灣人民的健康不被出賣。這是重要價值。

朱立倫表示，台灣幾十年來的打拚，「我們是個多元的社會，多元的價值」，40年前民進黨創黨時說要多元價值、進步價值，今天在凱道我們發出人民怒吼。昨天在凱道有一群人說不贊成罷免就是賣台，曾幾何時台灣的愛台、賣台，由少數一撮人決定，賴清德的價值變成唯一的價值，賴清德的信念變成唯一的信念，不同的信念、價值就要被出征，在台灣沒有人因為不同信念、價值就應該被出征。

朱立倫強調，明天是守護民主，守護經濟，守護多元價值，各位朋友明天可以當民主守護的力量，守護台灣監督制衡的力量，或是選擇獨裁者的捍衛者。大家站出來守護民主，守護經濟，守護多元價值，守護代表人民監督、在立法院長韓國瑜帶領下的立法院，守護台灣，守護台北市長蔣萬安帶領的台北隊，守護新北市長侯友宜帶領的新北隊，守護桃園市長張善政帶領的桃園隊，守護台中市長盧秀燕的台中隊，守護基隆市長謝國樑帶領的基隆隊，守護新竹隊，還有在地的守護花東隊、雲林隊。

朱立倫呼籲，明天是關鍵日子，讓賴清德發動的這場政治鬧劇到此為止，讓政府好好做事情，讓賴清德好好反省，讓國會好好監督，讓人民好好過日子。團結一致一定可以打敗這股政治逆流，讓台灣恢復正常，人民安居樂業。

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