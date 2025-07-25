民進黨桃園挺罷免 何博文指「不罷不行」：明天一定要催票
民進黨副秘書長何博文今天晚上到桃園替罷免團體站台宣講，強調自己站在公民的一方，大家發揮憤怒力量，「罷掉牛煦庭，桃園六區全罷」，而立委張雅琳、郭昱晴和林楚茵等人也輪番上台，強調此役是在反共守護中華民國，也是守護台灣民主，呼籲大家明天出門投同意票。
何博文表示，再怎麼等就是等明天蓋下印的那一刻，不要問他明天可以過幾席，要問自己為了明天願意再催多少票，呼籲大家「明天一定要催票，明天催票、催票、再催票」。
何博文說，國民黨「為非作歹、毀憲亂政」，不罷掉都不行。7名大法官的提名案今天被國民黨和民眾黨聯手封殺，他不相信這7名都不適任，但國民黨就是想扯台灣後腿，讓國家無法正常運作，所以大家明天要用公民的力量，讓國民黨知道人民生氣了。
何博文也批國民黨亂刪預算，把165反詐騙的加強經費砍掉，還違法通過普發現金1萬元的政策，而普發現金所需的2300億元根本沒有財源，事實就是藍營把大家當傻子。
何呼籲大家明天出門投票，展現在公民力量，張雅琳等人也輪番上台指責牛煦庭在立院使用暴力，桃園市議員李宗豪、黃瓊慧、陳雅倫和許清順等人也到場力挺，而罷團邀請聲優模仿柯文哲左批國民黨、右罵黃國昌，呼籲大家同意罷免。
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