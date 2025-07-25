726反惡罷 張善政轟：投不同意票告訴民進黨「門都沒有」
726罷免投票明日登場，今日國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」，桃園市長張善政表示，民主發展幾百年，從來沒有一個國家的少數黨發起大罷免要把多數黨給「趕掉」，只有民進黨這批天才想出大罷免，要用投票告訴民進黨「門都沒有」。
今晚國民黨舉辦的選前之夜，天空下起大雨，現場喊出超過15萬人與會。
張善政表示，明天投票是台灣民主發展歷程的大考驗，不只全台灣注意，全世界都在看，因為民主發展幾百年，所有國家國會少數黨就再努力四年捲土重來，從來沒有一個國家的少數黨發起大罷免要把多數黨給趕掉，只有民進黨這批天才想出大罷免，明天要用投票，告訴民進黨「門都沒有」，也要告訴全世界，民進黨的旁門左道行不通。
張善政說，如果真的讓民進黨得逞，可以想見未來怎樣，每次選上，不合民進黨的意就罷免，罷免完補選，不滿意再罷免，在輪迴裡製造仇恨對立，政府永遠不用做事情。多麼希望民進黨到南部關心南部災情，連桃園市都派人下去幫嘉義縣市、台南市救災，反而中央沒有動作。
張善政指出，希望政府把大罷免的精力拿去救災，拿去跟美國談判，結果都沒有，讓南部鄉親自己爬屋頂鋪帆布，把跟美國的談判關在黑箱，進程都不講，只是讓罷團製造仇恨對立，讓人覺得藍委、民眾黨都是不好的民代。如果牛煦庭不好，怎麼會當選國會第一名的立委？透過罷免、補選，政治對立嚴重。
張善政強調，「你希望我們下一代、下兩代生活在對立跟仇恨裡嗎？如果不要就用投票，告訴民進黨大罷免到此為止，好好做事情，國內政治恢復祥和，恢復合作，政府才可以把心力放在該做的事情。」明天投票不只是保住傑出的立委，反對大罷免的投票就是告訴政府，好好做事情，不然下次就換掉。明天告訴所有好朋友出來投票，傾巢而出。
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