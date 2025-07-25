「726、823怎麼那麼巧」 王小棣感嘆「這場戰還在打」：要讓民主贏！

中台灣8個罷團今晚在台中舉辦「為民主守夜罷前晚會」，知名導演王小棣也登台，她回想，1950年的7月26日是中共解放軍攻擊金門的大膽島戰役，1958年的8月23日又是中共砲轟金門的八二三炮戰，這2天剛好都是今年的罷免投票日，「這場仗從那時打到現在，要讓民主贏！」

王小棣說，她聽到各個罷團的領銜人被問及「要不要從政」，每個人都回答「不會」，心中非常高興，這說明罷免是愛，不是仇恨。她從小到大，看到台灣的進步，以前台灣女權低落、美感不佳、物質貧困，如今男女平權、美感進步、生活改善，一步一步走來，大家都很珍惜。

「我想問那些因為罷免感到緊張的人，你們真的不愛嗎？」王小棣質問，反對罷免的人愛的是黨，還是愛中國人？能不能思考一下未來的期許是什麼？她有一天看到1張照片，有個政黨主席在餐會中和黑道坐在一起，她深深覺得，這些人真的須要進步。

王小棣表示，生活與政治息息相關，現在社會越來越和諧，人們越來越重視自然，所以大家會珍惜現在的生活，然而她沒想到，現在還有一天，可能要面臨戰爭。

「1950年7月26日的大膽島戰役，到今年7月26日，這場戰爭還在打。」王小棣又提起823這個數字，不禁感嘆，怎麼會這麼巧？為何台灣越來越進步，就有人要對我們使用武力，讓年輕人再次拿起槍？當台灣應該說出自己的故事，讓世界民主陣營為中華民國驕傲的時候，為何要來攻擊我們？

王小棣疾呼，明天不要忘記，這場仗從1950年代打到現在，一定要讓民主勝利，連喊3次「我們是民主國家」，呼籲726一定要出門投下同意罷免。

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