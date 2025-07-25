決戰之夜！高虹安痛批罷免撕裂社會 盼選後修復「有愛的城市」

新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文、苗栗縣長鍾東錦、立委柯志恩、陳超明、邱鎮軍及前立委鄭麗文等人站台聲援，民眾高喊「安定新竹、罷免投不」，晚會結束後，兩人也從民族路出發展開車掃。

鄭正鈐表示，高虹安是這次罷免案藍白合作重要的象徵，投票也對新竹市有很大的意義，他成功兌現修財劃法政見，且過去1年多，藍白立了許多法案，包括還假於民、普發現金1萬元，但民進黨立院黨團總召柯建銘不樂見、想要沒收這些政策，如果大家反對，拜託一定要站出來，投下不同意罷免票。

高虹安說，這次的大罷免在社會裡面挑起了很多不必要的仇恨跟對立，也讓大家在選舉過程中撕裂了心、受到了很多傷害。希望明天投票之後，無論結果如何，都要好好地來修復新竹市這座有愛的城市。

高虹安呼籲，請大家在明天一定要風雨無阻地出門投票，因為對手非常認真，他們一票拉一票，看板一個一個地掛，但是我們絕對不能夠輸給他們這種投票的決心，一定要風雨無阻地出門投票。

新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文、苗栗縣長鍾東錦、立委柯志恩、陳超明、邱鎮軍及前立委鄭麗文等人站台聲援。記者黃羿馨／攝影 新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文、苗栗縣長鍾東錦、立委柯志恩、陳超明、邱鎮軍及前立委鄭麗文等人站台聲援。記者黃羿馨／攝影 新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請立委柯志恩站台聲援。記者黃羿馨／攝影 新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文、苗栗縣長鍾東錦、立委柯志恩、陳超明、邱鎮軍及前立委鄭麗文等人站台聲援。記者黃羿馨／攝影 鄭正鈐表示，高虹安是這次罷免案藍白合作重要的象徵，投票也對新竹市有很大的意義。記者黃羿馨／攝影

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