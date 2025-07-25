選前最後一夜 傅崐萁：大罷免是大屠殺「讓賴清德明天就跛腳」

花蓮罷免、反罷免傅崐萁激烈攻防，今晚罷前之夜雙方陣營在市區掃街大拚場，都展現高人氣，兩軍人馬晚間7時30分在中華、中正路口遭遇，互喊口號、揮旗幟，反罷免隊伍行經時，「葉霸」葉春蓮高舉「罷免傅崐萁、台灣大勝利」的旗子，但過程都很克制，沒有釀成衝突。

國民黨縣黨部「反惡罷、戰獨裁」守護花蓮大遊行，今晚在中正體育館集結，花蓮藍白合，國民黨立委傅崐萁、鄭天財，民眾黨立委林憶君同台反罷免，宜蘭縣議會藍黨團書記長林義剛也率黨籍議員楊弘旻、黃琤婷及沈志弘趕來相挺，現場聚集許多社團、宗親會支持者。

傅崐萁由妻子縣長徐榛蔚等人陪同上台宣講約10分鐘，接著大面國旗前導，在鞭炮煙火聲中，繞行市區大街小巷。傅崐萁說，這次是總統對在野黨立委無差別的大罷免、大屠殺，國家選舉機器都用在花蓮，「這次是萬箭穿心」，但要承擔，在野黨要扛得住壓力，才能為國家社會做更多事。他並呼籲支持者明天站出來投下不同意，「讓賴總統明天就跛腳」。

罷團「微光花蓮」、「曙光花蓮」今晚以「創造改變．花蓮」為主題，從自由廣場徒步掃街，參與民眾十分踴躍，人龍綿延2、3公里，許多人揮舞小國旗、罷免小扇，或綁著罷免布條，沿途分送罷免文宣品，氣氛熱烈，民國路上一名婦人在路邊揮手比讚，驚喜直呼「以前選舉從來沒看過這麼多人」。

為避免發生衝突，警方投入大批警力維護秩序，因罷免、反罷免遊行路線都會經過市區最熱鬧的金三角商圈，原本雙方出發時間錯開，但國民黨遊行隊伍比預定時間稍晚出發，雙方在中華、中正路口相遇，罷團高喊「7月26，罷免傅崐萁」，反罷團也馬上跟著喊「支持傅崐萁」，你來我往相當熱鬧。 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近7時從花崗山田徑場出發，立委傅崐萁（前左）與夫人花蓮縣長徐榛蔚（左二）與支持者一同高喊口號、加油打氣。記者陳正興／攝影 花蓮罷團晚上舉行「創造改變．花蓮」遊行嘉年華，有民眾裝扮成八爺模樣在遊行隊伍內，模樣吸睛。記者陳正興／攝影 花蓮罷團晚上舉行「創造改變．花蓮」遊行嘉年華，大批支持罷免的民眾在花蓮市內遊行。記者陳正興／攝影 花蓮罷團晚上舉行「創造改變．花蓮」遊行嘉年華，大批支持罷免的民眾在花蓮市內遊行。記者陳正興／攝影 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近7時由大大的國旗前導，帶領著眾人前進。記者陳正興／攝影

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