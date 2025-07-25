影／罷團發起嘉年華遊行隊伍 繞行花蓮重要道路

726罷免投票倒數，今晚是選前之夜，花蓮罷團晚間6時從自由廣場出發，徒步繞行花蓮市區，有民眾裝扮成八爺模樣在遊行隊伍內，也有外國民眾參與遊行，讓花蓮市頓時像是嘉年華遊行，氣氛熱烈。 花蓮罷團晚上舉行「創造改變．花蓮」遊行嘉年華，大批支持罷免的民眾在花蓮市內遊行。記者陳正興／攝影 花蓮罷團晚上舉行「創造改變．花蓮」遊行嘉年華，外國朋友也在支持罷免的遊行隊伍內。記者陳正興／攝影 葉霸老師在路旁為遊行隊伍打氣，頓時成為民眾爭相要求簽名的對象。記者陳正興／攝影

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