蘇治芬、劉建國、陳亭妃合體掃街挺罷免 呼籲民眾守護家園
大罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國、陳亭妃及前立委蘇治芬和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。
蘇治芬沿途不斷向民眾高喊「大家一定要罷免顧台灣，罷免是愛」，劉建國也說，年輕世代看到台灣的危機發生在國會殿堂，需要大家同心協力守護家園，「罷免是愛，守護下一代」，是將公民決心展現最大的力量。
劉建國重申，今天很多人都願意主動的站出來，這對雲林、對公民團體都是莫大的鼓勵。台灣絕不能變成第二個香港，唯有國會趕快恢復正常運作，台灣才能繼續正常進步，用同意票守護一代又一代的自由。
陳亭妃說，丁學忠出席率低、質詢率低，法律提案率更低，上任一年多只有提案6案的立委，大家一定要勇敢站出來，同意罷免，這是台灣非常關鍵的時刻，大家一定要站出來同意罷免，讓雲林再見光明。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言