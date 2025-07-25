蘇治芬、劉建國、陳亭妃合體掃街挺罷免 呼籲民眾守護家園

大罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國、陳亭妃及前立委蘇治芬和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。

蘇治芬沿途不斷向民眾高喊「大家一定要罷免顧台灣，罷免是愛」，劉建國也說，年輕世代看到台灣的危機發生在國會殿堂，需要大家同心協力守護家園，「罷免是愛，守護下一代」，是將公民決心展現最大的力量。

劉建國重申，今天很多人都願意主動的站出來，這對雲林、對公民團體都是莫大的鼓勵。台灣絕不能變成第二個香港，唯有國會趕快恢復正常運作，台灣才能繼續正常進步，用同意票守護一代又一代的自由。

陳亭妃說，丁學忠出席率低、質詢率低，法律提案率更低，上任一年多只有提案6案的立委，大家一定要勇敢站出來，同意罷免，這是台灣非常關鍵的時刻，大家一定要站出來同意罷免，讓雲林再見光明。

大罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國（左三）、陳亭妃（左四）及前立委蘇治芬（左一）和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。記者陳雅玲／攝影

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