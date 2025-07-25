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蘇治芬、劉建國、陳亭妃合體掃街挺罷免 呼籲民眾守護家園

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
大罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國、陳亭妃及前立委蘇治芬和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。記者陳雅玲／攝影
大罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國、陳亭妃及前立委蘇治芬和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。記者陳雅玲／攝影

罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國陳亭妃及前立委蘇治芬和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。

蘇治芬沿途不斷向民眾高喊「大家一定要罷免顧台灣，罷免是愛」，劉建國也說，年輕世代看到台灣的危機發生在國會殿堂，需要大家同心協力守護家園，「罷免是愛，守護下一代」，是將公民決心展現最大的力量。

劉建國重申，今天很多人都願意主動的站出來，這對雲林、對公民團體都是莫大的鼓勵。台灣絕不能變成第二個香港，唯有國會趕快恢復正常運作，台灣才能繼續正常進步，用同意票守護一代又一代的自由。

陳亭妃說，丁學忠出席率低、質詢率低，法律提案率更低，上任一年多只有提案6案的立委，大家一定要勇敢站出來，同意罷免，這是台灣非常關鍵的時刻，大家一定要站出來同意罷免，讓雲林再見光明。

大罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國（左三）、陳亭妃（左四）及前立委蘇治芬（左一）和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。記者陳雅玲／攝影
大罷免投票倒數，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今晚在北港舉辦「民主起駕逗陣行」千人徒步掃街大遊行，立委劉建國（左三）、陳亭妃（左四）及前立委蘇治芬（左一）和多位民進黨雲林黨公職都到場響應，呼籲民眾同心協力守護家園。記者陳雅玲／攝影

罷免 雲林 劉建國 陳亭妃 蘇治芬 丁學忠

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