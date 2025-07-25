影／罷免投票前夕傅崐萁攜夫人遊行 支持者擊掌打氣

今晚是罷免投票前最後一夜，國民黨集結支持者，晚上在傅崐萁發表談話後，在接近七點，從花崗山田徑場出發，進行「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，徒步繞行花蓮中山路、中華路及中正路等重要路口，沿路上支持者與傅崐萁與夫人徐榛蔚加油打氣、擊掌加油，場面熱烈。 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近七點從花崗山田徑場出發，立委傅崐萁（右）與夫人花蓮縣長徐榛蔚（左）對支持者發表談話。記者陳正興／攝影 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近七點從花崗山田徑場出發，立委傅崐萁（前左）與夫人花蓮縣長徐榛蔚（前右）受到支持者熱烈歡迎。記者陳正興／攝影 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近七點從花崗山田徑場出發，立委傅崐萁（左一）與夫人花蓮縣長徐榛蔚（左二）與沿途的支持者擊掌，相互加油。記者陳正興／攝影 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近七點從花崗山田徑場出發，立委傅崐萁（左）與夫人花蓮縣長徐榛蔚（右）受到支持者熱烈歡迎。記者陳正興／攝影 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近七點從花崗山田徑場出發，隊伍前面有著一面大大的國旗，帶領著眾人前進。記者陳正興／攝影 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近七點從花崗山田徑場出發，支持者舉著大大的反罷免標語，力挺傅崐萁。記者陳正興／攝影 反罷免傅崐萁「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，晚間近七點從花崗山田徑場出發，立委傅崐萁（前左一）與夫人花蓮縣長徐榛蔚（前左二）與支持者一同高喊口號、加油打氣。記者陳正興／攝影

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