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「館長」陳之漢凱道致詞遭撒冥紙 警查出身分是網紅「吃屎哥」

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「館長」陳之漢凱道致詞遭撒冥紙 警查出身分是網紅「吃屎哥」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，網紅「館長」陳之漢出席助講時，爭議網紅「吃屎哥」游兆霖（紅圈者）衝到台前丟冥紙，遭到維安人員壓制在地，嘴巴還喊著「大罷免大成功」。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，網紅「館長」陳之漢出席助講時，爭議網紅「吃屎哥」游兆霖（紅圈者）衝到台前丟冥紙，遭到維安人員壓制在地，嘴巴還喊著「大罷免大成功」。記者林伯東／攝影

罷免選舉明登場，國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜活動，傍晚6時許，爭議網紅「吃屎哥」游兆霖試圖闖入現場撒冥紙茲事，與群眾發生肢體衝突，所幸員警及時介入，衝突才未升級，晚間另有一名女子身體不適送醫，也確定無大礙。

據悉，藍營集會活動於今午6時開始，6時許網紅「館長陳之漢上台發表意見時，「吃屎哥」游兆霖突從主舞台側方闖入，從包包中拿出數張冥紙朝舞台撒，並大喊「支持大罷免」等語，旋即被現場群眾包圍，雙方發生肢體衝突。

員警見狀立即上前，將游從人群中拉出並帶離現場，所幸衝突未升級。游隨後隨員警返回警所，自稱衝突過程挨打，但不打算提告，警方確認游狀況無礙也不提告後，也口頭約制他「請尊重合法申准的集會活動」，游承諾不再滋事後離開。

另，活動剛開始時另有一名年約40歲女子身體不適，行經舞台旁突暈眩跌倒，臉部受傷流血，被送往台大醫院治療，所幸無大礙。

員警見狀立即上前，將游從人群中拉出並帶離現場，所幸衝突未升級。圖／讀者提供
員警見狀立即上前，將游從人群中拉出並帶離現場，所幸衝突未升級。圖／讀者提供
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，網紅「館長」陳之漢（圖）出席助講時，有同意罷免的支持者衝到台前丟冥紙。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，網紅「館長」陳之漢（圖）出席助講時，有同意罷免的支持者衝到台前丟冥紙。記者林伯東／攝影

罷免 館長 網紅 陳之漢 國民黨 選前之夜

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