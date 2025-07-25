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批罷免是政治屠殺 韓國瑜：民主沒有制衡的權力就是一頭獨裁怪獸

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，許多支持者無畏風雨到場力挺，一同高喊不同意罷免。記者余承翰／攝影
國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，許多支持者無畏風雨到場力挺，一同高喊不同意罷免。記者余承翰／攝影

罷免投票倒數計時，國民黨今天晚上在凱達格蘭大道舉辦選前之夜。立法院韓國瑜到場致詞表示，民進黨講不出罷免理由指立委親中賣台，但這些立委「不是賣台而是賣命」，罷免就是徹徹底底政治大屠殺，呼籲大家投下不同意罷免票，風雨無阻、保護民主。

國民黨今晚在凱道舉辦「不同意罷免」造勢晚會，藍營大咖天王輪番上陣助講。韓國瑜表示，大家犧牲寶貴周末時間齊聚凱道，看了非常感動，這段時間他到全台輔選，他永遠穿著西裝筆挺，因為他代表中華民國立法院，但為了台灣民主打拚，這點辛苦不算什麼。

韓國瑜表示，台灣民主已經到了最危險的地步，明天投票如果大罷免成功，台灣民主真的會掉入萬丈深淵，民進黨將一黨獨裁，民進黨將會掌握總統府、行政院、考試院、司法院，還掌握了代表台灣人民的立法院。

韓國瑜表示，到現在為止，民進黨也講不出罷免理由，用抽象說法指立委親中賣台，但他認為這些立委「不是賣台而是賣命」，勤跑選區、認真審查預算，反應人民最大需求，很多中南部立委早上第一班高鐵來立法院，怎麼能用完全沒證據的說法指他們親中賣台呢？這就是徹徹底底的政治大屠殺，要讓藍委一個都不留。

韓國瑜表示，台灣民主到了最危險的一步，一定要拜託大家，張大自己的眼睛，回想這幾十年來一步一腳印讓民主走到今天，毀掉民主是全台灣人民重大損失。民主一定要監督，沒有制衡的權力就是一頭獨裁怪獸。拜託所有好朋友，大家投下不同意罷免票，風雨無阻、保護民主。

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