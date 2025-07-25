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林楚茵指配合大陸侵門踏戶 林沛祥：尊重

中央社／ 基隆25日電
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供

民進黨立委林楚茵今天說，國民黨立委林沛祥與中國一鼻孔出氣，不只要幫中國籍配偶拿投票權，還要拿台灣人的財產，要罷免配合中國侵門踏戶的立委。林沛祥表示，尊重。

林沛祥罷免案將在明天投票，罷團「基隆絕沛」晚間在基隆市光一路橋下舉辦造勢活動，民進黨立委林楚茵、王定宇、范雲，及基隆市議會議長童子瑋等人出席，高喊「726罷免投同意，反共更有力」和「726罷免投同意，台灣需要你」等口號。

林楚茵說，林沛祥在立法院與國民黨立委翁曉玲聯合提案，要把中國人繼承200萬元遺產門檻拿掉，以後如果中國籍配偶或親人，要拿台灣人的遺產就沒有上限，案子現在「躺在立法院」，林沛祥如果明天過關，這個案子就可以立刻二讀、三讀通過。

林楚茵說，國民黨立委不只要利用「洗人口」方式，幫中國籍配偶取得身分證規定，從6年提前為4年，不只要拿投票權，還要拿台灣人的財產，這樣沒有為基隆市爭取福利的立委，就是與中國一鼻孔出氣。為什麼大家要站出來，將親共的國民黨立委罷免掉，就是因為國民黨在配合中國侵門踏戶。

對此，林沛祥僅表示，「尊重」。

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