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大罷免明投票 蕭美琴發聲：公民挺身而出為了更好的台灣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴。聯合報系資料照
副總統蕭美琴。聯合報系資料照

罷免首波投票明天登場，副總統蕭美琴今晚在臉書表示，這幾個月來，她看見許多公民挺身而出；這些公民站出來，不是為了個人的喜歡或討厭，「而是為了我們共同守護的家園，為了那份我們習以為常的自由與民主，為了身邊的每一位你和我。」

蕭美琴表示，這幾個月來，她看見許多公民挺身而出，有人在大雨中彎腰懇託，有人頂著烈日，站上一整天的街角，或挨家挨戶連署、遞傳單，只為了心中那份信念：一個更好的台灣。

蕭美琴說，這些公民站出來，不是為了個人的喜歡或討厭，而是為了我們共同守護的家園，為了那份我們習以為常的自由與民主，為了身邊的每一位你和我。

「這些身影無比堅定；他們的眼神裡，只有守護與責任。日曬雨淋中，看到他們，我深受感動，也更覺謙卑。」蕭美琴說，台灣一路走過坎坷的歷史，面臨各種壓力與挑戰。今天的民主自由和世界看見的驕傲，絕非理所當然，是一代一代台灣公民不放棄的選擇與堅持。

蕭美琴表示，罷免權就像選舉權，是憲法保障的權利，是台灣民主制度的一環。人民行使憲政權利，是修復、更新的過程，更是民主韌性的展現。「讓台灣更好的力量，加油，再為台灣爭一口氣！」

罷免 蕭美琴

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