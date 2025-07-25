選前之夜回防大本營 數千支持者陪同丁學忠終止惡罷
首波大罷免將於明天投票，選前之夜國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠今在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人陪同下，回到大本營虎尾鎮最後衝刺掃街拜票，丁學忠說，他歷經一年抹黑、抹紅跟造謠的日子，非常高興明天即將到來，呼籲民眾一定要出來投下不同意罷免票，不要讓惡意罷免持續下去。
丁學忠今在數千支持者陪同下回到大本營虎尾鎮徒步掃街，向鄉親做最後的懇託，他表示，明天即將投票，他歷經長達一年抹黑、抹紅跟造謠的日子，非常高興明天即將到來，呼籲民眾明天就是大家人生第一次不同意罷免票投票的時間，一定要出來投下不同意罷免票，不要讓惡意罷免的狀況持續下去，否則國家無法安定。
張麗善說，這陣子大家看得很清楚，罷免是由賴清德總統擔任民進黨主席來發起，我們很清楚看到當家在鬧事，造成民心不安，非常不可取，呼籲民眾一定要投出不同意罷免，將惡性罷免完全終止，讓執政黨理解，大罷免造成社會動盪、不安，執政黨一定要徹底改善、反省，讓國會能夠負起監督之責，希望全民喚起大家一起投下不同意票，守護雲林以北要被罷免的每一席立委，讓立法院能夠持續過半，負起監督之責。
張嘉郡說，明天大家一起風雨無阻守住民主，台灣民主是最讓人引以為傲的，這次大罷免是在破壞寶貴的民主制度，希望大家不分黨派守住台灣最珍貴的民主制度，一起守護最願意聽民眾心聲、為鄉親服務的丁學忠。
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