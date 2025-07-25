選前之夜回防大本營 數千支持者陪同丁學忠終止惡罷

首波大罷免將於明天投票，選前之夜國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠今在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人陪同下，回到大本營虎尾鎮最後衝刺掃街拜票，丁學忠說，他歷經一年抹黑、抹紅跟造謠的日子，非常高興明天即將到來，呼籲民眾一定要出來投下不同意罷免票，不要讓惡意罷免持續下去。

丁學忠今在數千支持者陪同下回到大本營虎尾鎮徒步掃街，向鄉親做最後的懇託，他表示，明天即將投票，他歷經長達一年抹黑、抹紅跟造謠的日子，非常高興明天即將到來，呼籲民眾明天就是大家人生第一次不同意罷免票投票的時間，一定要出來投下不同意罷免票，不要讓惡意罷免的狀況持續下去，否則國家無法安定。

張麗善說，這陣子大家看得很清楚，罷免是由賴清德總統擔任民進黨主席來發起，我們很清楚看到當家在鬧事，造成民心不安，非常不可取，呼籲民眾一定要投出不同意罷免，將惡性罷免完全終止，讓執政黨理解，大罷免造成社會動盪、不安，執政黨一定要徹底改善、反省，讓國會能夠負起監督之責，希望全民喚起大家一起投下不同意票，守護雲林以北要被罷免的每一席立委，讓立法院能夠持續過半，負起監督之責。

張嘉郡說，明天大家一起風雨無阻守住民主，台灣民主是最讓人引以為傲的，這次大罷免是在破壞寶貴的民主制度，希望大家不分黨派守住台灣最珍貴的民主制度，一起守護最願意聽民眾心聲、為鄉親服務的丁學忠。

選前之夜立委丁學忠（左二）今在數千支持者陪同下回到大本營虎尾鎮徒步掃街，向鄉親做最後的懇託。記者陳雅玲／攝影 選前之夜立委丁學忠（右）今在數千支持者陪同下回到大本營虎尾鎮徒步掃街，向鄉親做最後的懇託。記者陳雅玲／攝影 選前之夜立委丁學忠（左二）今在雲林縣長張麗善（左一）等民代及數千支持者陪同下回到大本營虎尾鎮徒步掃街，向鄉親做最後的懇託。記者陳雅玲／攝影 選前之夜立委丁學忠（左二）今在數千支持者陪同下回到大本營虎尾鎮徒步掃街，向鄉親做最後的懇託。記者陳雅玲／攝影 選前之夜立委丁學忠今在數千支持者陪同下回到大本營虎尾鎮徒步掃街，向鄉親做最後的懇託。記者陳雅玲／攝影

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