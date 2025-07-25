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打臉賴清德「團結說」 盧秀燕：用選票不同意民進黨破壞善良、團結

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，台中市市長盧秀燕出席助講。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，台中市市長盧秀燕出席助講。記者林伯東／攝影

罷免明天投票，國民黨今天在凱達格蘭大道舉辦「不同意罷免選前之夜」，台中市長盧秀燕也北上助講，盧秀燕說，台灣最重要的價值就是民主、善良與團結，但民進黨製造仇恨對立推動大罷免，只為了一己之私，明天的投票應該是兩個不同意，不只是為了被罷免的立委，更是不同意民進黨破壞台灣的善良團結。

盧秀燕說，台灣明天又要選舉了，這是全世界最惡劣、最差勁的選舉，去年才選完立委，今年又要選，全世界沒有這樣的選舉！

盧秀燕說，台灣有兩項最重要的價值，就是民主、團結及善良。她質疑，明天為何要選舉？因為民進黨去年選輸了卻翻桌不認，因為柯建銘不能做立法院長，所以要推動大罷免所有的反對黨立委。就為了一黨之私、一己之私，就要動用人民的稅金辦選舉，這樣合理嗎？

她並說，台灣另一項最可貴的價值就是善良與團結，但明天卻是無差別式的罷免，很多立委做得很好、去年才選出來，但民進黨為了私利卻製造仇恨、對立，破壞團結、和諧與善良。

盧秀燕強調，明天別無他法，只能挺身而出，要用不同意票對柯建銘、對賴清德說出，不同意這樣製造仇恨、撕裂台灣、破壞台灣的善良團結。

她進一步強調，明天的不同意是兩個不同意，不只是為了立委，更不同意民進黨破壞台灣的善良、團結。

盧秀燕說，這幾天的天氣有點不穩定，但明天如果要守護民主、守護善良與團結，投票很重要，大家要不管風雨如何、堅定守護民主，早點出門投票，提高投票率，才能守護台灣的民主與善良。

罷免 盧秀燕 民進黨 賴清德 國民黨 選前之夜

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