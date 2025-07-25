呂玉玲選前之夜全力衝刺 蔡壁如喊：要站出來粉碎執政黨的破壞

罷免倒數1天，今晚各立委都全力衝刺，催出不同意罷免票，立委呂玉玲今上午在平鎮車掃，晚間7時邀請桃園市長張善政、前民眾黨立委蔡壁如、桃園市議長邱奕勝等人來站台最後催票。蔡壁如說，政府對於正經事關稅、經濟、民生等問題都無法解決，唯一在做的就大罷免，鄉親要站出來上下一心，粉碎執政黨的破壞，民眾黨第三勢力，還有中間力量，明天一定要出來投票，並投下不同意罷免。

呂今白天於平鎮車掃，晚上在平鎮三崇宮開選前最後一場說明會衝選票，雖下著雨，不過現場上千人大家高喊「不同意罷免」、「惡罷退散」。

蔡壁如懇託說，她跟呂都是媽媽，一同守護孩子，大罷免一點正當性都沒有，就是為了行政院，執政黨不認輸翻桌，沒有運動家精神，怎麼教育小孩，民進黨過完年後就搞大罷免、無差別罷免，這次罷免要花10多億，這是多花的，社會需要安定力量，需要呂玉玲這樣的媽媽關心幼兒教育、性平問題。

蔡壁如表示，執政黨惡質無需多說，她活到62歲，從沒有這種無力感，政府對於正經事關稅、經濟、民生等問題都無法解決，唯一在做的就大罷免，鄉親要站出來上下一心，粉碎執政黨的破壞，民眾黨第三勢力，還有中間力量，明天一定要出來投票，並投下不同意罷免。

張善政首先問大家一個問題，她做到幾屆立委了，民眾高喊第4屆，張說，當初選上第一屆，做得好才能連任，好上加好才能到第4屆，民進黨卻要大罷免罷掉好立委，民進黨真的成功，能有什麼好人選，推出阿貓阿狗，立委不能倒退嚕愈來愈糟糕，因此大家要保護她。

張表示，2周前還稅於民普發1萬元現金，呂身體暈眩不急診，坐輪椅也要投票，因為罷免他和呂都很累，卻仍努力幫人民爭取，優秀立委不能被罷掉。張細數呂政績並說，捷運橘線、國軍804醫院都還需要呂在立院幫忙盯進度及爭取，大家相信市長的話，市府、立委、議員及里長們合作，才會讓平鎮愈來愈好，明天一定要投下不同意罷免。

民眾黨桃園市黨部表示，民眾黨支持清廉勤跑肯做事的呂玉玲，在路上可以看到很多沒有任何署名的不同意罷免文宣，就是小草們自發性張貼，希望大家投下不同意罷面，全力支持呂玉玲。

去年要跟呂玉玲爭取黨內初選的黃敬平、舒翠玲也都到場支持，並表示，大罷免一點正當性都沒有，大家明天一定都要出門投票，讓他們大罷免大失敗並大破功，一定要投票。

邱奕勝說，民主活動為什麼變如此對立，或許覺得明天是立委的保衛戰，但這是幾十年經營出的民主，被少數政權操縱搞砸，好不容易改成每2年選舉怕選舉造成對立分裂，但現在政府沒盡到責任，推出財團在背後操縱公民團體。立委、議員多年來辛苦守護、把關，最近一直抹紅、抹黑，相信大家不希望看到這樣社會。

邱奕勝表示，這一年中央沒說桃園要怎沒建設，頭腦不知道想什麼，只一心想要罷免，沒看過不負責任的政府，是讓人生氣的笑話，這次若沒守護好，台灣前景堪慮，已經開始步上極權，明天不分什麼人，都要出來捍衛努力成果。

罷免倒數1天，今晚各立委都全力衝刺，催出不同意罷免票，立委呂玉玲（左3）晚上在平鎮三崇宮開選前最後一場說明會衝選票。記者翁唯真／攝影 罷免倒數1天，今晚各立委都全力衝刺，催出不同意罷免票，立委呂玉玲（左6）晚上在平鎮三崇宮開選前最後一場說明會衝選票。記者翁唯真／攝影

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