中部罷團選前之夜 何欣純、蔡其昌現身喊「罷免是守護台灣」

中部8個罷團今天晚上在台中東區舉辦「為民主守夜罷前晚會」，現場湧入超過萬人，民進黨台中立委何欣純、蔡其昌也登台喊話，何表示，看到很多海外台人克服千辛萬苦都要歸國投票，非常感動，蔡說，這些「超人」願意犧牲奉獻，是因為罷免是愛，要用罷免守護台灣。

何欣純說，看到現場超過1萬人，會場、馬路都站滿了人，相信下班時間過後人會越來越多，都是一心一意共同守護台灣、守護下一代與民主自由。公民團體的志工們在街頭、路口、夜市，發飄帶與小物，說服民眾連署，如今剩下最後一哩路，就是為了這片土地。

何欣純表示，台灣在全世界來看非常小，她在英國讀書時，很多英國人甚至不知道這個國家，但台灣人用自己的努力，讓這個小小多山的國家被全世界知道；最近很多年輕人從外地甚至國外回到故鄉，克服千辛萬苦，就是為了明天一起投下關鍵的同意票。

「明天出來投票！明天出來投票！明天出來投票！」何欣純連喊3次，強調很多選務工作看起來行政不中立，很多頭開票所不正常，但還是要出門投票；台中市民主聖地，很多民主活動都是從台中開始，拜託台中人團結一致，讓所有台灣人知道，台灣也是守護民主自由的一分子。

蔡其昌說，感謝半年來所有幫忙連署的超人、站路口的超人、掃菜市場超人，最近有多了接機的超人，這些愛台灣、愛中華民國的超人，無怨無悔的付出，是為了什麼？「他們沒那麼愛民進黨啦！」蔡喊道，這些超人愛的是台灣這片土地、這個國家。

蔡其昌批評，立法院一堆中華民國選出來的立委，卻整天和中華人民共和國唱雙簧、跳探戈。台灣的超人們看失能離譜的國會，擔心民主價值與憲政秩序被侵蝕，才跳出來守護台灣民主，守護正確的價值。罷免是愛，大家要一起站出來，告訴台灣社會，我們有良善、良知，明天一起投下同意票。

民進黨立委何欣純、蔡其昌與民進黨台中市議會黨團上台聲援大罷免。記者趙容萱／攝影 何欣純表示，台灣人用自己的努力，讓這個小小多山的國家被全世界知道，明天一起投下關鍵的同意票。記者趙容萱／攝影

商品推薦