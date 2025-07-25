青鳥鬧場藍凱道之夜 館長遭丟冥紙怒轟：台灣民主被玩得這麼下賤

大罷免投票明日登場，國民黨今天晚上在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，網紅「館長」陳之漢也到現場助陣，不過突然有疑似青鳥的支持罷免民眾向台上丟冥紙，館長痛批「只要不同意民進黨就被青鳥這樣丟」，呼籲明天不分藍白，一起修理賴清德總統。

國民黨今天晚間在凱達格蘭大道舉辦「不同意罷免」造勢晚會，民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安及館長陳之漢也到場致詞助陣。

陳之漢批評，是誰執政九年毫無建設？是誰讓我們在街頭分裂？在網路製造仇恨？是誰用司法迫害民眾黨前主席柯文哲，讓台北市前副市長彭振聲妻子墜樓？是誰不管物價通膨？底下支持者高喊「民進黨、民進黨」。

不過館長講到一半，突然有不支持者向台上丟冥紙，館長除了呼籲民眾「千萬不要讓他受傷，不要讓他們大罷免成功」，更痛批，以後只要不要認同不民進黨、敢罵民進黨，在街上就被青鳥這樣丟，「台灣民主被玩得這麼下賤」。

陳之漢轟，憑什麼要罷免這群優秀立委，昨天一群人在凱道上說謊，從來沒有把民生、經濟放在心中，「人民就是他的提款機」。尤其這兩天，看到一些知名網紅、饒舌歌手、大生意人、導演明星紛紛站出來支持大罷免，這些人成功後就可以吃合法免錢的飯，大家要看到台灣墮落如此嗎？

陳之漢表示，柯文哲今天無法來到現場，他對著總統府要台下民眾一起喊「柯文哲、清清白白」，最後更高喊，明天不分藍白一起修理賴清德總統，讓民進黨下架，投下反對票，修理只要錢與權的人。 罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，網紅「館長」陳之漢出席助講時，有同意罷免的支持者衝到台前丟冥紙，遭到維安人員壓制在地，嘴巴還喊著「大罷免大成功」。記者林伯東／攝影

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