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國政廢弛、社會分裂 黃國昌籲726投不同意罷免：教訓賴清德

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。中央社
民眾黨主席黃國昌。中央社

首波罷免投票明登場，國民黨今晚在凱道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」。民眾黨主席黃國昌表示，賴清德總統本來應該要團結國家、帶領人民，克服台灣面對的困境，解決老百姓生活痛苦，但看到的是，民進黨廢弛國政、賴清德分裂社會。

黃國昌表示，3個月前，在4月26日一樣在這個大雨滂沱的凱道，他帶領民眾黨公職向台灣社會宣告，要對賴清德所發動的大惡罷宣戰，當天有非常多勇敢的台灣人，要把民主還給台灣，為了要把正義還給人民，「我們無畏民進黨濫用國家機器，無畏民進黨把司法檢調當作工具，所有台灣人知道，台灣是我們大家的，不是民進黨的台灣。」

黃國昌指出，賴清德要走向專制、要走向獨裁，台灣人不同意，而過去這段時間，台灣經歷國際社會非常大的巨變，中南部鄉親更是飽受颱風、水患所苦，但是怎樣都沒想到，坐在總統府的賴清德本來應該要團結國家，帶領人民克服台灣面對的困境、解決老百姓生活痛苦，但看到的是民進黨廢弛國政、賴清德分裂社會，從沒有看過良善的台灣人民變得如此對立，甚至相互仇視。

黃國昌表示，沒有人可以分裂台灣、沒有人可以挑動台灣人彼此間的仇恨，大家聚集凱道就是清楚讓賴清德知道，「這是我們熱愛土地，這是我們熱愛國家，台灣民主自由一步都不會讓、一步都沒有辦法讓，因為這是我們共同生長土地、熱愛的國家，拜託大家明天站出來投下不同意罷免，教訓賴清德、教訓民進黨。」

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