快訊

馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，前總統馬英九出席助講。記者林伯東／攝影
罷免投票倒數計時，國民黨在凱達格蘭大道舉辦「725不同意罷免選前之夜」，前總統馬英九出席助講。記者林伯東／攝影

726罷免投票明日登場，今日國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」，前總統馬英九表示，明日反罷投票是對賴清德總統的「不信賴投票」，「你雖然姓賴，但不值得我們信賴」。

今晚國民黨舉辦的選前之夜，開始出現風雨，不過現場民眾熱情不減，紛紛用喊話表示對大罷免的不滿。

馬英九說，今晚大家來凱道，是為了明天要投下重要的一票，對抗綠色恐怖、迫害人權的賴清德政府。「如果我們明天不站出來，讓那些維護國家利益的好立委被罷免，那一定會使台灣社會沉淪下去。」

馬英九指出，明天這一票，不但是要防止好的立委被罷免，對賴清德總統上任以來，種種出賣台灣利益的劣跡，表達最強烈的抗議，這就是人民對賴清德「不信賴投票」。他當過八年總統，當然了解罷免本來不應該是民主政治的常態，如果是針對個別貪汙腐敗的立委發動罷免，當然是符合民主制度的精神，但是像民進黨大黨鞭柯建銘發動的大罷免，就是赤裸裸的黨派鬥爭，抹殺所有在野黨立委的貢獻，更是藐視台灣六成民眾希望下架民進黨的強烈民意，這已經不是民主政治，是骯髒的政治鬥爭。

馬英九表示，發動大罷免的民進黨本身執政無能，不但放任，讓台灣的護國神山台積電到美國去。美國推動的關稅戰，將傷害台灣不少的產業，賴清德也沒有因應之道，只有不斷的搞大罷免來掩飾自己的無能，彷彿大罷免就是萬靈丹，比任何其他的國家人民的利益都重要，這顯然是民進黨掩護執政無能的卑劣手法，各位不能再繼續被這些卑劣手法愚弄下去。

馬英九指出，賴清德最近說，罷免是要去除雜質，賴清德的幕僚說要把國軍打掉重練。請賴總統告訴人民，到底誰是雜質，誰應該被去除。保家衛國的國軍要被打掉重練，難道除了賴清德和他的團隊，其他人都是雜質嗎？當然不是。

馬英九強調，呼籲每一位好朋友，明天一定要勇敢地站出來投票，反對民進黨傷害台灣民主的大罷免。透過手中的選票，表達對賴清德的不信任，「你雖然姓賴，但不值得我們信賴」，將這次反對罷免，變成對賴清德的「不信賴投票」。明日務必出門投下不同意罷免。

罷免 馬英九 賴清德 民進黨 國民黨 選前之夜

延伸閱讀

管中閔批大罷免操弄者就是賴清德 籲全民對賴投不信任票

影／國民黨反罷免晚會凱道登場 高呼賴清德下台

【重磅快評】深綠法學大咖反大罷免 賴清德蔡英文還能躲閃？

大法官藍全封殺 吳宗憲：向賴清德說「不」的勇氣是關鍵

相關新聞

馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴

726罷免投票明日登場，今日國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」，前總統馬英九表示，明日反罷投票是對賴清德總統...

壟斷23年資源人才難出頭…表態罷免傅崐萁 童子賢：政治不難良心而已

和碩（4938）董事長童子賢支持罷免傅崐萁，並返鄉走上街頭催票，引發花蓮縣府激烈反擊，對於從政治圈外倡議，到直接進入政治...

律師提抗告！柯文哲726罷免日想投票 最高行政法院5點半下班前分案

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

【重磅快評】深綠法學大咖反大罷免 賴清德蔡英文還能躲閃？

第一波大罷免明天投票，民進黨攻勢凌厲，藍白大咖奔波搶救，但今天最受矚目莫過於深綠法學大咖顏厥安提出「欲哭欲笑據在伊--一...

四叉貓稱動員北上凱道「每人付750元」 黃國昌：不知道他在講什麼東西

新竹雙罷進入最後攻防，民眾黨主席黃國昌今到新竹市替市長高虹安掃街拜票，媒體問及網紅「四叉貓」爆料截圖，說今晚凱道造勢動員...

籲選民投不同意罷免 黃國昌：民進黨廢弛國政、賴清德分裂社會

首波罷免投票明登場，國民黨今晚在凱道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」。民眾黨主席黃國昌表示，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。