馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴
726罷免投票明日登場，今日國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」，前總統馬英九表示，明日反罷投票是對賴清德總統的「不信賴投票」，「你雖然姓賴，但不值得我們信賴」。
今晚國民黨舉辦的選前之夜，開始出現風雨，不過現場民眾熱情不減，紛紛用喊話表示對大罷免的不滿。
馬英九說，今晚大家來凱道，是為了明天要投下重要的一票，對抗綠色恐怖、迫害人權的賴清德政府。「如果我們明天不站出來，讓那些維護國家利益的好立委被罷免，那一定會使台灣社會沉淪下去。」
馬英九指出，明天這一票，不但是要防止好的立委被罷免，對賴清德總統上任以來，種種出賣台灣利益的劣跡，表達最強烈的抗議，這就是人民對賴清德「不信賴投票」。他當過八年總統，當然了解罷免本來不應該是民主政治的常態，如果是針對個別貪汙腐敗的立委發動罷免，當然是符合民主制度的精神，但是像民進黨大黨鞭柯建銘發動的大罷免，就是赤裸裸的黨派鬥爭，抹殺所有在野黨立委的貢獻，更是藐視台灣六成民眾希望下架民進黨的強烈民意，這已經不是民主政治，是骯髒的政治鬥爭。
馬英九表示，發動大罷免的民進黨本身執政無能，不但放任，讓台灣的護國神山台積電到美國去。美國推動的關稅戰，將傷害台灣不少的產業，賴清德也沒有因應之道，只有不斷的搞大罷免來掩飾自己的無能，彷彿大罷免就是萬靈丹，比任何其他的國家人民的利益都重要，這顯然是民進黨掩護執政無能的卑劣手法，各位不能再繼續被這些卑劣手法愚弄下去。
馬英九指出，賴清德最近說，罷免是要去除雜質，賴清德的幕僚說要把國軍打掉重練。請賴總統告訴人民，到底誰是雜質，誰應該被去除。保家衛國的國軍要被打掉重練，難道除了賴清德和他的團隊，其他人都是雜質嗎？當然不是。
馬英九強調，呼籲每一位好朋友，明天一定要勇敢地站出來投票，反對民進黨傷害台灣民主的大罷免。透過手中的選票，表達對賴清德的不信任，「你雖然姓賴，但不值得我們信賴」，將這次反對罷免，變成對賴清德的「不信賴投票」。明日務必出門投下不同意罷免。
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