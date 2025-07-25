快訊

馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

大罷免前夕全台串聯 反共護台聯盟舉辦民主守夜晚會

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚在台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，支持者高舉標語旗幟，表達自己的訴求。記者葉信菉／攝影
大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚在台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，支持者高舉標語旗幟，表達自己的訴求。記者葉信菉／攝影

罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚於台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，邀請多位藝文界、宗教界與政治人物共襄盛舉，為即將到來的投票日凝聚公民力量。

晚會卡司陣容包含台語獨立樂團「裝咖人」、饒舌歌手楊舒雅、台灣民謠大師陳明章等藝人演出，並由作家羅毓嘉、李文成，女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生，立法院民進黨團幹事長吳思瑤以及聯電創辦人曹興誠等人輪番上台宣講，呼籲民眾踴躍投票，共同守護台灣民主。

反共護台聯盟表示，今晚的活動採「遍地開花、為民主守夜」方式全台串聯，鼓勵各地罷團回到各自罷區進行最後的動員催票，除了台北濟南路主場晚會，台中市也於建成路與振興路口舉辦大型集會，集結台中地區罷免團體的力量，晚會全程透過直播連線，與全台各地的催票活動同步互動。

大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚在台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，邀請多位藝文界、宗教界與政治人物共襄盛舉，為即將到來的投票日凝聚公民力量。記者葉信菉／攝影
大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚在台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，邀請多位藝文界、宗教界與政治人物共襄盛舉，為即將到來的投票日凝聚公民力量。記者葉信菉／攝影

罷免 呂捷 立法院 曹興誠 鄭家純 民進黨

延伸閱讀

管中閔批大罷免操弄者就是賴清德 籲全民對賴投不信任票

藍選前之夜 高虹安打頭陣：大罷免徹頭徹尾就是民進黨發起

勞長洪申翰、外長林佳龍表態挺罷免 銓敘部提1理由：無違行政中立

催票最後衝刺！「新北來罷」車隊揪女力立委呼籲民眾出門投票

相關新聞

馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴

726罷免投票明日登場，今日國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」，前總統馬英九表示，明日反罷投票是對賴清德總統...

壟斷23年資源人才難出頭…表態罷免傅崐萁 童子賢：政治不難良心而已

和碩（4938）董事長童子賢支持罷免傅崐萁，並返鄉走上街頭催票，引發花蓮縣府激烈反擊，對於從政治圈外倡議，到直接進入政治...

律師提抗告！柯文哲726罷免日想投票 最高行政法院5點半下班前分案

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

【重磅快評】深綠法學大咖反大罷免 賴清德蔡英文還能躲閃？

第一波大罷免明天投票，民進黨攻勢凌厲，藍白大咖奔波搶救，但今天最受矚目莫過於深綠法學大咖顏厥安提出「欲哭欲笑據在伊--一...

四叉貓稱動員北上凱道「每人付750元」 黃國昌：不知道他在講什麼東西

新竹雙罷進入最後攻防，民眾黨主席黃國昌今到新竹市替市長高虹安掃街拜票，媒體問及網紅「四叉貓」爆料截圖，說今晚凱道造勢動員...

國政廢弛、社會分裂 黃國昌籲726投不同意罷免：教訓賴清德

首波罷免投票明登場，國民黨今晚在凱道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」。民眾黨主席黃國昌表示，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。