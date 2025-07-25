大罷免前夕全台串聯 反共護台聯盟舉辦民主守夜晚會

大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚於台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，邀請多位藝文界、宗教界與政治人物共襄盛舉，為即將到來的投票日凝聚公民力量。

晚會卡司陣容包含台語獨立樂團「裝咖人」、饒舌歌手楊舒雅、台灣民謠大師陳明章等藝人演出，並由作家羅毓嘉、李文成，女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生，立法院民進黨團幹事長吳思瑤以及聯電創辦人曹興誠等人輪番上台宣講，呼籲民眾踴躍投票，共同守護台灣民主。

反共護台聯盟表示，今晚的活動採「遍地開花、為民主守夜」方式全台串聯，鼓勵各地罷團回到各自罷區進行最後的動員催票，除了台北濟南路主場晚會，台中市也於建成路與振興路口舉辦大型集會，集結台中地區罷免團體的力量，晚會全程透過直播連線，與全台各地的催票活動同步互動。 大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚在台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，邀請多位藝文界、宗教界與政治人物共襄盛舉，為即將到來的投票日凝聚公民力量。記者葉信菉／攝影

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