大罷免前夕全台串聯 反共護台聯盟舉辦民主守夜晚會
大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟今晚於台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，邀請多位藝文界、宗教界與政治人物共襄盛舉，為即將到來的投票日凝聚公民力量。
晚會卡司陣容包含台語獨立樂團「裝咖人」、饒舌歌手楊舒雅、台灣民謠大師陳明章等藝人演出，並由作家羅毓嘉、李文成，女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生，立法院民進黨團幹事長吳思瑤以及聯電創辦人曹興誠等人輪番上台宣講，呼籲民眾踴躍投票，共同守護台灣民主。
反共護台聯盟表示，今晚的活動採「遍地開花、為民主守夜」方式全台串聯，鼓勵各地罷團回到各自罷區進行最後的動員催票，除了台北濟南路主場晚會，台中市也於建成路與振興路口舉辦大型集會，集結台中地區罷免團體的力量，晚會全程透過直播連線，與全台各地的催票活動同步互動。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言