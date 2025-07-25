管中閔批大罷免操弄者就是賴清德 籲全民對賴投不信任票

大罷免明天投票，國民黨在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，台大前校長管中閔一上台表示，面對關稅挑戰，新加坡政府思考如何保住國際競爭力、如何照顧人民，但台灣政府卻只想到大罷免，面對風災災民、災區重建，民進黨心中沒有國家、沒有人民，呼籲全民都要出來，對賴清德投下不信任投票。

管中閔表示，他的新加坡朋友關心台灣政局，對方提到，面對關稅挑戰，新加坡的政府上上下下都在想如何保住新加坡的國際競爭力、如何讓新加坡在亞洲的優勢不會消退、如何能改善新加坡人民的生活，但是看到台灣的新聞，怎麼台灣政府都不是在做這些事情？

他質疑，台灣有沒有碰到美國關稅的問題？有沒有競爭力問題？經濟要不要改進？風災災民要不要照顧？災區要不要復原？但政府卻都在做甚麼？

管中閔抨擊，大罷免的目的就是要保住民進黨少數一小撮人的利益，要鞏固利益就是民進黨推動無差別式地罷免立委，今天立法院已經有這麼多立委嚴格監督，還敢這樣為所欲為，若這些立委不在位子上，民進黨還會為所欲為到甚麼程度？

管中閔強調，在國家需要努力往前走的時候推動大罷免，這樣的政黨心中有人民嗎？愛台灣嗎？心中沒有人民、不愛台灣的政黨，就應該下台。

管中閔說，多年來大家都已經習慣接受民意的決定，不管喜不喜歡，下次選舉再來，但現在民進黨不喜歡就罷免、不接受監督，他強調，民主是專制的堤防，若垮了國家就會走向專制，歷史上有太多例子用民主上台，但卻搜刮人民的權力，因此人民一定要站出來保護台灣的民主。

管中閔更強調，大罷免的操弄者就是賴清德，這不是賴清德一個人的台灣？不是民進黨的台灣，而是2300萬人的台灣，要保衛自己的民主，就是用最新的投票，做為對賴清德的不信任投票。

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