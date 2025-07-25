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罷團立院外民主守夜 籲民眾726投同意罷免票

中央社／ 台北25日電

726罷免投票倒數計時，罷團繼昨晚凱道集會後，今天晚上重回立法院外舉辦晚會，集氣為民主守夜，儘管現場雨勢忽大忽小，仍澆不熄群眾熱情，他們不斷揮舞手上旗幟，高喊大罷免大成功等口號。

為民主守夜集會於晚上7時正式開始，現場響起歡呼聲，活動主持人呼籲所有民眾明天一定要出門投票，罷免掉不適任的立委，讓國會回歸正軌。

根據主辦單位規劃，晚會於晚上7時開始後，先安排歌手表演熱場，藝人鄭家純、歷史補教名師呂捷等人將上台宣講，現場也會播放「藍白毀憲亂政，惡修三法全記錄」、「國民黨亂台一分鐘，強過修惡選罷法」等影片。

下半場活動，則安排民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、濟南教會牧師黃春生、聯電創辦人曹興誠依序登台宣講。

立法院第11屆從去年2月1日展開，然而去年5月朝野針對修正立法院職權行使法等國會職權修法，朝野在議場內掀起多波激烈攻防，而在議場外，民間團體發起「青鳥行動」，多次到立法院外抗議修法。

第一波罷免投票將於26日登場，反共護台志工聯盟在罷免投票前一夜，回到去年「青鳥行動」的起點、立法院外，舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」，希望催出罷免同意票。

罷免

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