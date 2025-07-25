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台中罷團選前之夜…萬人湧入高喊「大罷免大成功」 陳柏惟告白台灣

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
前立委陳柏惟西裝筆挺、手持花束，告白台灣，說要用同意罷免守護台灣。記者趙容萱／攝影
前立委陳柏惟西裝筆挺、手持花束，告白台灣，說要用同意罷免守護台灣。記者趙容萱／攝影

第一波罷免投票就在明天，中部8個罷團今天晚上在台中東區建成路與振興路口舉辦「為民主守夜罷前晚會」，民進黨立委沈伯洋蔡其昌何欣純等人出席。活動開始時現場已超過萬人，前立委陳柏惟第一棒登台，說出對台灣的愛，強調要用罷免守護台灣。

晚會從下午6時半開始，傍晚現場就湧入上千民眾，天色越暗人潮越多，活動開始時現場4200個席位已經坐滿，主辦單位宣布已經超過1萬人，支持者或站或坐，手持「大罷免大成宮」小旗，在歌手談靜的開場歌聲中，熱情揮舞、吶喊。

陳柏惟第一棒登場，西裝筆挺、手持鮮花，娓娓說出自己對台灣的愛。他說，親愛的台灣，在他的人生中一直陪伴，悲傷時、快樂時，看棒球、逛夜市、打電動，肚子餓的時候有滷肉飯可以吃，生病有醫生治療，無論發生甚麼事情，台灣都在身邊。

陳柏惟表示，他愛台灣的民主自由，人民互相尊重，但有人明明知道台灣人是台灣人的，拿了紅錢要把台灣賣掉，開直播騙人，說台灣是中國的一部分，不然就是刪掉預算；這些人並不是真正愛台灣，反而想做中國的奴隸。陳柏惟大喊，他要保護台灣，他的聲音雖然不夠大，但願意站出來投下同意罷免。

網紅閩南狼接下上台，他說國中時去少林寺練功夫，就有共產黨員與他接觸，接受中共招待，直到現在這樣被中共攏絡的台灣學生，還有2000多人，國民黨立院黨團總召傅崐萁就是他的「大學長」，還跑去和中共政協主席王滬寧握手，台灣人不能忍受。

網紅閩南狼表示，國中時去少林寺練功夫，就有共產黨員與他接觸，接受中共招待，直到現在這樣被中共攏絡的台灣學生，還有2000多人。記者趙容萱／攝影
網紅閩南狼表示，國中時去少林寺練功夫，就有共產黨員與他接觸，接受中共招待，直到現在這樣被中共攏絡的台灣學生，還有2000多人。記者趙容萱／攝影
活動下午6時半開始，現場4200張椅子全部坐滿，主辦單位宣布已超過1萬人。記者趙容萱／攝影
活動下午6時半開始，現場4200張椅子全部坐滿，主辦單位宣布已超過1萬人。記者趙容萱／攝影
中部8個罷團今天晚上在台中東區建成路與振興路口舉辦「為民主守夜罷前晚會」。記者趙容萱／攝影
中部8個罷團今天晚上在台中東區建成路與振興路口舉辦「為民主守夜罷前晚會」。記者趙容萱／攝影

罷免 台中市 沈伯洋 蔡其昌 何欣純 陳柏惟

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