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柯文哲聲請罷免投票遭駁 連勝文：怕他變成台灣曼德拉

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文站台聲援。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文站台聲援。記者黃羿馨／攝影

新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文、立委柯志恩等人站台聲援。對於民眾黨前主席柯文哲聲請投票被駁回，連勝文表示，因為他們怕柯文哲出來投票變成南非前總統曼德拉，「大家都站出來投票」。

連勝文表示，鄭正鈐工作多麼辛苦，要審預算、監督政府，這就是民主最重要的監督與制衡，民主政治少了監督與制衡，就不叫民主、叫獨裁。民進黨已經控制了行政、監察、考試還有本來應該是獨立的司法，也被他們當武器一樣到處拿來殺，立法院他們也占了一半，等於全台灣有90%資源、權力都握在民進黨手上。民進黨這樣還不夠，他要100%控制，他們就是要做台灣的土皇帝。

連勝文指出，國民黨黨工、幹部一個個被抄，柯文哲現在還不能出來投票，他看不懂不准柯文哲出來投票的理由，「他們就是怕柯文哲出來投票變成南非前總統曼德拉」，讓大家都站出來投票，所以他們不讓柯文哲投票。

連勝文也批，詐騙集團被送回來台灣，到機場就散掉沒事、沒罪，結果國民黨全被扣押，你說公平嗎？前兩天台北市有醫師過馬路莫名其妙被撞死，人家說台灣是行人地獄，結果民進黨要改路名而不是改善交通安全、行人安全，荒謬不荒謬？真的是不擇手段。

連勝文說，他相信台灣的選民絕大部分是理性、善良的，明天所有善良、有正義感都要站出來投票，反對政治霸凌，不要少數霸凌多數、不要讓少數人去扭曲台灣社會良善價值。

連勝文也誇鄭正鈐認真，身上千瘡百孔，被迫害、被抹紅但都沒有退縮，因此國民黨也絕不退縮，因為這一戰至少讓社會回復正常，今年本來不應該是選舉年，政府應該要好好做事，所有人應改好好打拚，結果現在社會變成全都是惡意、衝突，這些叫青鳥的人根本是半獸人，把台灣搞得一塌糊塗，大家真的要讓他們決定台灣的價值嗎？

新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入決戰之夜，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷、反綠之夜」。記者黃羿馨／攝影
連勝文說，他看不懂不准柯文哲出來投票的理由，「他們就是怕柯文哲出來投票變成南非前總統曼德拉」，讓大家都站出來投票。記者黃羿馨／攝影
連勝文說，他看不懂不准柯文哲出來投票的理由，「他們就是怕柯文哲出來投票變成南非前總統曼德拉」，讓大家都站出來投票。記者黃羿馨／攝影

罷免 霸凌 連勝文 柯文哲 鄭正鈐 國民黨

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