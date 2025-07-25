藍選前之夜 高虹安打頭陣：大罷免徹頭徹尾就是民進黨發起

國民黨今在凱道辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」。遭停職的新竹市長高虹安打頭陣致詞，她說，她站出來不是為自己，而是為了所有面對大惡罷的委員、為新竹市民權益跟未來，雖說是公民團體發起罷免，「但大家清楚知道徹頭徹尾就是民進黨發起的。」

高虹安表示，今晚全台反惡罷行動將輪番上陣，針對先前財劃法修正，她跟新竹立委赴立院向立法院長韓國瑜、藍白黨團拜託，要好好修正，新竹也增加210億地方補助款，但這場大罷免若僥倖得逞，這些努力將會一切成為泡影，所以一定要站出來。

高虹安說，她站出來不是為了自己，而是為了所有面對大惡罷的委員，也是為了新竹市民權益跟未來，這次被罷免的委員，有很多是她以前同事跟好朋友，她在科技業工作也當過民代，也質詢過行政官員，同時在當上市長後也被質詢過，很清楚知道，什麼樣的立委是好的，她看到的這些面臨罷免的委員，很多都在地方奔走，為地方建設跟預算努力，卻面臨被少數罷免的危機，這樣公平嗎？

高虹安表示，今天特別從新竹趕來就是要支持這些立委，明天請大家出來投下不同意罷免。而她是這次大惡罷唯一一個市長罷免案，雖說是公民團體發起罷免，但大家很清楚知道徹頭徹尾就是民進黨發起的，若新竹市長一但被罷免，將直接由民進黨任意指派，沒收市民的權利，請一起投下不同意票，「鄭正鈐立委、高虹安市長不同意罷免。」

商品推薦