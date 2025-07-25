影／國民黨反罷免晚會凱道登場 高呼賴清德下台

國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，許多支持者無畏風雨到場力挺，一同高喊「下架民進黨」、「賴清德下台」。 國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，許多支持者無畏風雨到場力挺。記者余承翰／攝影 國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，許多支持者無畏風雨到場力挺。記者余承翰／攝影 國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，支持者高舉國旗比出反罷免的手勢。記者余承翰／攝影 國民黨今晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，許多支持者無畏風雨到場力挺。記者余承翰／攝影

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