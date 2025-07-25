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影／花蓮車站大批返鄉人潮 罷團站外發送胸章、頭帶

攝影中心／ 記者陳正興／花蓮採訪即時報導
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外贈送胸章、頭帶，造成有民眾不滿衝向前咆哮，所幸未發生衝突。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外贈送胸章、頭帶，造成有民眾不滿衝向前咆哮，所幸未發生衝突。記者陳正興／攝影

明天就是罷免投票日，傍晚在花蓮車站出現大批返鄉人潮，罷團志工利用機會在站外贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票，此舉也引得不同意罷免的民眾衝向前大聲抗議，所幸未發生衝突

罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，花蓮火車站傍晚出現大批返鄉人潮。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，花蓮火車站傍晚出現大批返鄉人潮。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷免投票日在即，罷團志工晚上在花蓮車站外利用機會贈送胸章、頭帶，呼籲返鄉鄉親投下同意罷免票。記者陳正興／攝影

罷免 罷團 衝突 投票 花蓮

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