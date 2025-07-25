壟斷23年資源人才難出頭…表態罷免傅崐萁 童子賢：政治不難良心而已

和碩（4938）董事長童子賢支持罷免傅崐萁，並返鄉走上街頭催票，引發花蓮縣府激烈反擊，對於從政治圈外倡議，到直接進入政治風暴中心，童子賢25日接受專訪談他打破慣例挺身而出初衷，直言：台灣要繼續進步，要有冷靜的腦跟熱情的心，「政治不難，良心而已」。

童子賢7月21日拋出震撼彈，表態力挺花蓮罷免傅崐萁，22日更前往花蓮陪同花蓮縣議會議長張峻發起的罷團掃街車隊。

對於積極投入政治運動，童子賢受訪指出，台灣是民主社會，以數人頭代替打破人頭，這是進步的也是文明的，但「台灣要繼續進步，需要熱情的心，也需要冷靜的腦。我挺核二核三延役的行動，可以代表我在用冷靜的腦，我挺花蓮罷免傅崐萁，可能是被很多熱情的心鼓舞」。

他指出，這次行動既來自親身經歷，也出於對家鄉的疼惜。童子賢說：傅崐萁在花蓮23年壟斷資源，傑出的人才要出頭天大概都沒有指望，很多花蓮年輕的一代跑來告訴他，將選擇離開花蓮，「我深深為這個不值」，他因此下定決心認為有必要：讓當地選民了解打造良好政治境的重要性。

童子賢在2018年投入花蓮賑災有親身經歷，捐善款被不當運用，後來決定直接捐款給花蓮某國小，卻被校方告知，縣政府打電話恐嚇：不能接受「台北來的人直接幫助」，否則將「對學校不客氣」，要求所有捐款必須先繞過縣政府，最後他決定不捐款，直接派團隊到校園動員修繕。

這段親身經歷，也成為傅崐萁與縣長徐榛蔚近日提告童子賢、稱未收到善款的爭執焦點。對於身陷政治烏賊戰，他除公開所有捐款明細及收據，也坦言被迫得回頭翻找多年的捐款收據，讓人難過，他引用聖經《馬太福音》6章3節文字：「右手做的好事，不要讓左手知道」來解釋他原本不願公開捐款細節的原因。

跨越藍綠白黨派 放大中間選民價值

童子賢挺核跟綠營非核家園理念相反，支持罷免傅崐萁則跟藍營衝突，他又受邀民眾黨邀請代表挺核陣營正方辯論，他的主張橫跨藍綠白政黨，也打破台灣慣性思考非藍即綠的黨派惡鬥現象。

對此他表示，「台灣不是只有藍跟綠跟白，台灣還有接近半數的中間選民，這是民主政治的常態，也是台灣多元價值，是值得珍惜、護持的民主寶島」。

童子賢指出，過去二十幾年，台灣從總統的職務、到台北與高雄市長、桃園與台中市長的職位，藍色綠色白色都有人當選。「我相信40%的中間選民靠往哪一邊，哪一邊就會當選，這沒有什麼可以懷疑的。」他認為多元聲音，才是民主政治的優良生態。

而他冒著日頭走上街頭，究竟期望對社會帶來什麼影響？童子賢反引用「政治不難，良心而已」一句話回答，他表示，這句話說的很好，但是如果政治人物單純拿來只是說說而已，那就叫做「口頭禪」，變成空頭支票。

童子賢說，「我在幫助蔡培慧選舉的新書發表會上，曾經說過一個例子，用閩南語講『365行，行行有壞人。』但是『365行，也可以行行有好人。』政治這一行，壞人特別多！但是政治這一行，可以行善積德的也特別多。畢竟所謂公門裡面好修行，至於壞人特別多還是好人特別多？差別在哪裡，良心而已！」

進入政治風暴代價？童子賢：讓良心引導行動

童子賢是花蓮瑞穗子弟，他長年投入公益活動，基於對花蓮懷抱家鄉情感，更大力資助教育弱勢族群提供財務跟物力資源，人文關懷上更活躍，贊助興建東華大學「楊牧書房」及校園圖書館，對花蓮的建設十分關心，除基於環保曾大力反對蘇花高興建，近年他挺核綠共存，維持一貫的環保價值信念。

不過，過往他大談政策看法，但單單對政治圈他一向保持一定距離，童子賢政治界友人眾多，藍綠白色都有，但他甚少談自己政治立場，即便政黨輪替組閣時，多次被點名是高呼聲入閣人選，但最終他都敬謝不敏，保持「政治自由之身」。

但在7月26日大罷免投票日前夕，他明確表態支持罷免傅崐萁，在總統府官邸他也曾當著總統的面，呼籲執政黨與在野黨和解團結，共同面對國際關稅逆流，但最仍無法改變台灣政壇朝野的對立現況。

究竟童子賢期待此次能帶來什麼效應？他表示，雖知道政治有很多現實的實踐上的困難，「但是仍期待讓『良心走在前面』。在一個困難的時代、在一個混沌的時代，（良心）作為導引行動的一盞明燈」。

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