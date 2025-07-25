投票通知去哪了？金髮女闖社區無端竊取 桃警迅速逮人送辦
明天就是罷免投票日，但是桃園市桃園區民生路某社區部分居民仍未收到投票通知單，經調閱監視器才發現，原來是有位金髮女子偷偷抽走信箱的通知單，還丟在一旁，桃園警分局武陵派出所今獲悉主動介入，認出是附近張女，將她依竊盜罪送辦。
桃園分局表示，武陵所今天中午12時獲知，桃園區民生路某社區居民，回到老宅要拿信箱中的投票通知單時，發現信箱內竟未有任何單據，擔心明天就要投票了，沒有通知單該怎麼去投票，所幸桃園市選委會表示，就算沒有通知單也可以攜帶印章和證件前往投票，不過警方仍組成專案小組主動介入偵辦。
經向鄰長查詢，得知居民的投票通知單皆已經發送，警方於是調閱監視器，發現本月16日下午4時38分，有名女子將好幾個信箱內的投票通知單抽走後，轉身就丟棄在一旁的樓梯間內。武陵派出所所長簡國峻率員前往社區及周邊訪查，迅速掌握該名張姓女子身分及住處，於半小時內將她帶回偵辦，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，釐清案情動機及相關事證後，依竊盜罪送辦。
桃園分局呼籲民眾，信箱內文件皆屬重要個人文書，不得任意拿取。警方將強化轄區內重要路段及社區出入口巡邏密度，並深入里鄰與民眾互動，提升防竊意識與社區安全，共同維護地方治安。
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