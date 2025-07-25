影／罵「中共宵小之輩」？盧秀燕喊話卓榮泰：多到南部勘災

首波罷免明天投票，台中市長盧秀燕今天下午陪同中五藍委黃健豪車掃反罷，被問上午點名民進黨立法院黨團總召柯建銘、又批行政院長卓榮泰「宵小之輩」？盧秀燕說，與其最高行政首長卓院長這麼關心罷免，她建議卓院長這兩天多到南部勘災，多去搶救災民、照顧災民。

商品推薦