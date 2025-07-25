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催票最後衝刺！「新北來罷」車隊揪女力立委呼籲民眾出門投票

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
明天就是大罷免投票日，民進黨新北黨部今與立委吳沛憶、邱議瑩、林楚茵、新北市議員李宇翔及罷免洪孟楷團體代表，一起在林口車隊泰山掃街。記者江婉儀／攝影
明天就是大罷免投票日，民進黨新北黨部今與立委吳沛憶、邱議瑩、林楚茵、新北市議員李宇翔及罷免洪孟楷團體代表，一起在林口車隊泰山掃街。記者江婉儀／攝影

明天就是大罷免投票日，民進黨新北黨部今與立委吳沛憶邱議瑩林楚茵、新北市議員李宇翔及罷免洪孟楷團體代表，一起在林口車隊泰山掃街，呼籲民眾明天投下同意罷免票。

黨部主委蘇巧慧表示，新北就有5個選區在明天要進行投票，大家可以看到在這一次的大罷免運動當中，其實女性的角色非常重要，很多的女生都站出來，在最後24小時，特別把「女力護國」的概念再一次的呈現，要讓所有的鄉親、好朋友，大家再一次的站出來，明天一起大家守護台灣。

吳沛憶表示，她是立法院第一個，揭發洪孟楷利用質詢濫權，去索取台積電民間企業的機密資料，洪孟楷不但沒有為此道歉，還反提告，濫用司法資源，今天大家站在街頭，就是希望大家可以站出來投下同意罷免，一起來保護國家。

林楚茵表示，在不論是洪孟楷，或是國民黨在新北其他等著被罷免的委員，他們心裡是非常忐忑的，當初他們跟在傅崐萁的後面，成為傅崐萁的附隨小弟，成為中國的在地協力者，明天會見證台灣人展現人民的意志，告訴這些親中賣台的國民黨委員，你們不愛台灣，我們愛，我們要為愛罷免。

李宇翔表示，很多海外鄉親紛紛發文，今天要回來準備明天投下同意免票，有信心在大家的努力下，大家在明天，都會投下同意罷免，成功將洪孟楷給趕出國會。

罷洪團體代表Nick表示，明天就是投票日，呼籲大家記得帶自己的身份證跟印章，明天八點到下午四點前出門投票，只要大家都出門投票，就很有機會贏。

明天就是大罷免投票日，民進黨新北黨部今與立委吳沛憶、邱議瑩、林楚茵、新北市議員李宇翔及罷免洪孟楷團體代表，一起在林口車隊泰山掃街。記者江婉儀／攝影
明天就是大罷免投票日，民進黨新北黨部今與立委吳沛憶、邱議瑩、林楚茵、新北市議員李宇翔及罷免洪孟楷團體代表，一起在林口車隊泰山掃街。記者江婉儀／攝影

罷免 民進黨 吳沛憶 邱議瑩 林楚茵 李宇翔 蘇巧慧

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