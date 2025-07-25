快訊

馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

藍營選前之夜將登場群眾湧現！「這區」正反方恐釀衝突 警力調整布署

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影
大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影

罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾，由於今晚凱道周邊仍有其他罷團選前之夜活動，警方也布署相應警力維安蒐證，避免衝突發生。

據悉，國民黨在凱道的選前之夜活動訂於今午6時開始，罷團則是今晚7時將在濟南路舉辦，由於雙方立場不同，且部分群眾將利用台北捷運進、離場，警方估計捷運台大醫院站在活動前後皆會有不同陣營民眾進出，今也調整警力布署，防止衝突發生。

大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影
大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影
大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影
大罷免選舉明登場，繼民進黨及罷團昨在凱達格蘭大道集會造勢，國民黨今晚6時也在凱道舉辦選前之夜活動，活動開始前現場已聚集大量民眾。記者李隆揆／攝影

罷免 凱道 衝突 罷團 國民黨 大罷免 選前之夜 台大醫院

延伸閱讀

四叉貓稱動員北上凱道「每人付750元」 黃國昌：不知道他在講什麼東西

趁中午吃飯時間貼臉書 林佳龍挺罷團凱道集會

防奧步！藍營組「抓鬼大隊」請七爺八爺坐鎮 號召蒐證防買票

罷免前夕藍營女將上陣 張麗善：民進黨怕國民黨人才優秀才要推翻

相關新聞

馬英九重話砲轟賴清德：你雖然姓賴 但不值得我們信賴

726罷免投票明日登場，今日國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」，前總統馬英九表示，明日反罷投票是對賴清德總統...

壟斷23年資源人才難出頭…表態罷免傅崐萁 童子賢：政治不難良心而已

和碩（4938）董事長童子賢支持罷免傅崐萁，並返鄉走上街頭催票，引發花蓮縣府激烈反擊，對於從政治圈外倡議，到直接進入政治...

律師提抗告！柯文哲726罷免日想投票 最高行政法院5點半下班前分案

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

【重磅快評】深綠法學大咖反大罷免 賴清德蔡英文還能躲閃？

第一波大罷免明天投票，民進黨攻勢凌厲，藍白大咖奔波搶救，但今天最受矚目莫過於深綠法學大咖顏厥安提出「欲哭欲笑據在伊--一...

四叉貓稱動員北上凱道「每人付750元」 黃國昌：不知道他在講什麼東西

新竹雙罷進入最後攻防，民眾黨主席黃國昌今到新竹市替市長高虹安掃街拜票，媒體問及網紅「四叉貓」爆料截圖，說今晚凱道造勢動員...

籲選民投不同意罷免 黃國昌：民進黨廢弛國政、賴清德分裂社會

首波罷免投票明登場，國民黨今晚在凱道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」。民眾黨主席黃國昌表示，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。