洪申翰、林佳龍挺罷 學者：仍需遵守行政中立但相對鬆綁
勞動部長洪申翰、外交部長林佳龍等於726罷免投票前夕的發文，被認為是表態支持罷免。不過此涉及是否違反行政中立，東吳大學政治系副教授左宜恩表示，具有政務官身分的公務人員依法仍需遵守行政中立相關規定，但是由於政務官乃經由政治任命，因此在參與政治活動方面的規範，在實務上會比事務官鬆綁。
部會首長開始表態支持罷免。洪申翰說，如果這個國會如果再如同過去一年的運作，這個外在充滿威脅的國家，必定會非常艱難與凶險。
林佳龍表示，昨晚外交部門前的凱達格蘭大道擠滿了人潮。即便天氣不穩、陣雨不斷，關心台灣的朋友們仍然堅定站出來。這是因為心中懷抱著無法割捨、必須以行動守護的信念與價值。
左宜恩說，具有政務官身分的公務人員依法仍需遵守行政中立相關規定，但是由於政務官乃經由政治任命，因此在參與政治活動方面的規範，在實務上會比事務官鬆綁些。
左宜恩指出，簡言之，政務官雖需行政中立，但在政治議題上可以表達自己的立場，但不能因此影響其公務以及行政工作。因此包括先前賴清德總統公開表示支持大罷免一事，以及現在部分政務官發文表態支持等，只要不是利用公務資源或要求下屬配合等，在實際情況來說雖然並不適合，但亦不明顯違法。
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